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РИА Новости

В Счетной палате предложили расширить использование маткапитала

Вчера, 03:30
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковДевушка с ребенком во время прогулки
Девушка с ребенком во время прогулки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Девушка с ребенком во время прогулки. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 триллиона рублей, надо расширять возможности использования этих средств, в том числе для того, чтобы постепенно сокращать эту сумму, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
"На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства, которые, по нашей оценке, на 1 января 2019 года уже составляют около 1,5 триллиона рублей", - сказала Орлова.
Аудитор также выступила против роста ставок по ипотеке, отметив, что у семей должна быть возможность использовать средства материнского капитала не только на выплату процентов по кредиту.
"Сейчас важно, чтобы ипотечная ставка ни в коем случае не повышалась, чтобы не получилось так, что материнский капитал продлили, но люди не смогут рассчитаться им даже за проценты по кредиту", - сказала она.
По словам аудитора, Счётной палате известно о примерах, когда банки начинают поднимать ставки настолько, что уже сложно говорить о ее снижении до заявленной цели - 8%.
Она напомнила, что размер материнского капитала в текущем году составляет 453 тысячи рублей, в 2020 году он вырастет до 470 тысяч, а в 2021 году – до 489 тысяч рублей. "Для многих семей это очень приличная сумма. Но смысл ведь не только в том, чтобы люди получили какие-то деньги, а в том, чтобы им этих денег хватило на решение своих конкретных проблем, чтобы они почувствовали улучшение своего социально-экономического положения, чтобы были уверены в завтрашнем дне своих детей", - подчеркнула Орлова.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, он выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье.
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Использование этих средств ограничено: их можно направить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование детей, на пенсию мамы. По словам Орловой, на 1 апреля текущего года сертификаты на маткапитал получили 9,2 миллиона семей, почти 6 миллионов семей уже распорядились деньгами, из них более 88% выбрали улучшение жилищных условий, а 66 тысяч семей получают выплату в размере прожиточного минимума на ребенка из этих средств.
"Сейчас все больше семей направляют средства материнского капитала на образование детей. Это понятно – дети растут, и потребности у семей меняются", – отметила она.
По словам аудитора, эффективность программы материнского капитала несомненна, однако принимать решение о ее дальнейшем продлении либо модификации надо будет только после всесторонней оценки.
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