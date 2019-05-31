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РИА Новости
Культура

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской Новой волне"

Вчера, 03:03
10568
© РИА Новости / Александр ПолегенькоКонкурс молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму
Конкурс молодых исполнителей Детская Новая волна-2019 в международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Победители шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом премьерную песню "Это любовь" на концерте, открывавшем финал конкурса "Детская Новая волна" в Крыму. Видео выступления доступно в Сети.
Шестнадцатого мая на официальном ютьюб-канале матери Микеллы, певицы Алсу, появился ролик, запечатлевший выступление в студии дуэта Микеллы Абрамовой и Ержана Максима. Видео продолжительностью 45 секунд посмотрели к настоящему времени свыше 200 тысяч раз.
Изначально победителем шестого сезона "Голос. Дети" стала Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5 процентов телезрителей. Это вызвало подозрения в искусственной накрутке голосов. После этого Первый канал организовал проверку, которая подтвердила факт вброса. Итоги голосования телезрителей были аннулированы. В ходе спецвыпуска передачи "Голос. Дети", состоявшегося 24 мая, победителями были объявлены все финалисты, при этом Микелла Абрамова шоу пропустила.
"Детская Новая волна" — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. Аналог "взрослой" Новой волны с тем отличием, что исполнителями становятся дети до 12 лет. В этом году в "Артек" в качестве гостей, помимо Алсу с дочерью, приехали Лев Лещенко, Зара, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева, Игорь Крутой с его детской академией и многие другие.
Актер Станислав Садальский
26 мая, 03:04
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
14400380
КультураШоу-бизнесРеспублика КрымАртек
Популярные комментарии
На мой взгляд, правильней им было бы не отсвечивать, подождать, пока провоняется, но они продолжают разгонять эту зловонную тему
31 мая, 04:34
АЗАлександр Звягинцев
1810010
Упертая Лукойловна, не мытьем так катаньем тащит свою дочь.С конкурсом не прокатило, так теперь прилеплять ее будет к талантливым детям .
31 мая, 07:47
Анна Калинина
1320000
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