Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской Новой волне"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Победители шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом премьерную песню "Это любовь" на концерте, открывавшем финал конкурса "Детская Новая волна" в Крыму. Видео выступления доступно в Сети.

Шестнадцатого мая на официальном ютьюб-канале матери Микеллы, певицы Алсу, появился ролик, запечатлевший выступление в студии дуэта Микеллы Абрамовой и Ержана Максима. Видео продолжительностью 45 секунд посмотрели к настоящему времени свыше 200 тысяч раз.

Изначально победителем шестого сезона "Голос. Дети" стала Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5 процентов телезрителей. Это вызвало подозрения в искусственной накрутке голосов. После этого Первый канал организовал проверку, которая подтвердила факт вброса. Итоги голосования телезрителей были аннулированы. В ходе спецвыпуска передачи "Голос. Дети", состоявшегося 24 мая, победителями были объявлены все финалисты, при этом Микелла Абрамова шоу пропустила.