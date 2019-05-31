НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бюджет НАСА на 2020 финансовый год впервые предусматривает возможность отправки на Международную космическую станцию (МКС) туристов на американских кораблях, сообщило НАСА.

До настоящего времени отправку туристов на МКС осуществляла Россия. В 2001-2009 годах на российских кораблях "Союз" на станцию были доставлены семь туристов, в том числе американец Чарльз Симони дважды.

В презентации консультативного совета НАСА, размещенной на сайте агентства, говорится, что бюджет НАСА на 2020 финансовый год (начинается с октября 2019 года и заканчивается в сентябре 2020 года) позволяет "расширить политику коммерческого использования МКС и дает возможность осуществления полетов частных астронавтов на станцию".