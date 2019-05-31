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РИА Новости

НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях

Вчера, 03:02
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бюджет НАСА на 2020 финансовый год впервые предусматривает возможность отправки на Международную космическую станцию (МКС) туристов на американских кораблях, сообщило НАСА.
До настоящего времени отправку туристов на МКС осуществляла Россия. В 2001-2009 годах на российских кораблях "Союз" на станцию были доставлены семь туристов, в том числе американец Чарльз Симони дважды.
В презентации консультативного совета НАСА, размещенной на сайте агентства, говорится, что бюджет НАСА на 2020 финансовый год (начинается с октября 2019 года и заканчивается в сентябре 2020 года) позволяет "расширить политику коммерческого использования МКС и дает возможность осуществления полетов частных астронавтов на станцию".
В настоящее время в США создаются пилотируемые космические корабли: Starliner - компанией Boeing, Crew Dragon - компанией SpaceX. В марте корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В августе намечается первый испытательный беспилотный полет корабля Starliner на МКС. До конца 2019 года планируются первые полеты кораблей Starliner и Crew Dragon с экипажем на борту.
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