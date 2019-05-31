Трамп решил обложить пошлинами все мексиканские товары

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.

"Десятого июня Соединенные Штаты введут пятипроцентные пошлины на все товары, доставляемые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока приток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится. Пошлины будут постепенно расти, пока проблема с нелегальной миграцией не будет решена, тогда пошлины будут сняты. Белый дом вскоре представит детали", - написал Трамп в Twitter.

Пошлины вводятся в ответ на кризис на границе с Мексикой. Если Мексика не "предпримет эффективные меры", чтобы разрешить миграционный кризис, то пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%. Пошлины останутся на уровне 25% до тех пор, пока "Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории", говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.