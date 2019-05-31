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РИА Новости

В Марокко подсудимый признался в убийстве скандинавских туристок

Вчера, 02:44
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один из подсудимых на процессе в Марокко признался в убийстве двух скандинавских туристок и рассказал об обстоятельствах преступления, сообщает местная газета Matin.
Обезглавленные тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней жительницы Норвегии Марен Веланд нашли в понедельник в окрестностях горы Тубкаль — самой высокой вершины Марокко.
Всего по делу проходят 24 человека, но только трое из них обвиняются в непосредственной причастности к убийству: Абдессамад Эджуд (Abdessamad Ejjoud), Юнис Уазияд (Younes Ouaziyad) и Рашид Афатти (Rachid Afatti), все уроженцы южного региона Марракеш.
"Я обезглавил одну из них … я сожалею", - заявил на суде 25-летний Эджуд, бродячий торговец, который уже провел в тюрьме два года за попытку присоединиться к террористической группировке ИГ*.
По его словам, вторая девушка была убита Уазиядом. Мотивом преступления стали симпатии подсудимых к ИГ*.
Как передает агентство Рейтер, третий фигурант Афатти снимал убийство на видео.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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