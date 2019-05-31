В Марокко подсудимый признался в убийстве скандинавских туристок

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один из подсудимых на процессе в Марокко признался в убийстве двух скандинавских туристок и рассказал об обстоятельствах преступления, сообщает местная газета Один из подсудимых на процессе в Марокко признался в убийстве двух скандинавских туристок и рассказал об обстоятельствах преступления, сообщает местная газета Matin

Обезглавленные тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Йесперсен и 28-летней жительницы Норвегии Марен Веланд нашли в понедельник в окрестностях горы Тубкаль — самой высокой вершины Марокко.

Всего по делу проходят 24 человека, но только трое из них обвиняются в непосредственной причастности к убийству: Абдессамад Эджуд (Abdessamad Ejjoud), Юнис Уазияд (Younes Ouaziyad) и Рашид Афатти (Rachid Afatti), все уроженцы южного региона Марракеш.

"Я обезглавил одну из них … я сожалею", - заявил на суде 25-летний Эджуд, бродячий торговец, который уже провел в тюрьме два года за попытку присоединиться к террористической группировке ИГ*.

По его словам, вторая девушка была убита Уазиядом. Мотивом преступления стали симпатии подсудимых к ИГ*.

Как передает агентство Рейтер, третий фигурант Афатти снимал убийство на видео.