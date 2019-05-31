В Нью-Гэмпшире отменили смертную казнь

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сенат Нью-Гэмпшира постановил отменить высшую меру наказания на территории американского штата.

Сенаторы в четверг преодолели вето губернатора штата, наложенное на закон об отмене смертной казни. Таким образом, Нью-Гэмпшир стал 21-м американским штатом, в котором была отменена высшая мера наказания.

"Сегодня сенат Нью-Гэмпшира 16-ю голосами против восьми проголосовал за то, чтобы преодолеть вето губернатора Сунуну на (закон – ред.) HB 455, фактически отменив смертную казнь в Нью-Гэмпшире", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в аккаунте сената в Twitter.

Губернатор Крис Сунуну наложил вето на закон ранее в этом месяце. При этом сенат и Сунуну уже не впервые столкнулись при решении вопроса об отмене смертной казни.

Как отмечает издание Washington Post, голосование носило, скорее, символический характер, так как в штате, по сути, отсутствует действующая система смертной казни. Только один заключенный в Нью-Гэмпшире ожидает смертной казни – Майкл Аддисон, застреливший полицейского в 2006 году. Решение сената не затронет его приговор.