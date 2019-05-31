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РИА Новости

В Таиланде мужчину убило током во время зарядки телефона

Вчера, 02:24
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© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
Зарядка смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Житель тайской провинции Накхонратчасима умер, заряжая свой мобильный телефон в постели, сообщает Daily Mail.
Как пишет издание, 22-летний таец был один дома. В ожидании прихода родственника он подключил разрядившийся мобильный телефон к зарядному устройству и прилег на кровать, после чего получил смертельный удар током.
Лежащего в постели мужчину обнаружил его родственник. Он сжимал в ладонях телефон, который все еще был подключен к розетке.
Как установили врачи, таец скончался за пять часов до визита родственника.
Ранее стало известно, что в Великом Новгороде восьмилетняя девочка погибла от удара током, когда разговаривала по мобильному телефону. Устройство в момент использования также заряжалось от сети.
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