Саудовская Аравия назвала проблему Палестины центральной для арабского мира

ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Палестинская проблема остается главной для арабского мира, пока палестинцы не получат независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил на открытии чрезвычайного саммита стран-участниц Лиги арабских государств в Мекке король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Палестинская проблема - наша главная проблема, пока палестинский народ не получит свои украденные права и не создаст независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, согласно соответствующим международным резолюциям и арабской мирной инициативе", - сказал король, чью речь транслировали арабские телеканалы.

Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум для привлечения инвестиций в палестинские территории, который должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.