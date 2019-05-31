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РИА Новости

Саудовская Аравия назвала проблему Палестины центральной для арабского мира

Вчера, 01:48
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© AP Photo / Yoan ValatКороль Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
© AP Photo / Yoan Valat
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Палестинская проблема остается главной для арабского мира, пока палестинцы не получат независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил на открытии чрезвычайного саммита стран-участниц Лиги арабских государств в Мекке король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
"Палестинская проблема - наша главная проблема, пока палестинский народ не получит свои украденные права и не создаст независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме, согласно соответствующим международным резолюциям и арабской мирной инициативе", - сказал король, чью речь транслировали арабские телеканалы.
Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум для привлечения инвестиций в палестинские территории, который должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.
По сообщениям арабских СМИ, американский план сводится к отказу палестинцев от территорий, захваченных Израилем, в обмен на экономические преференции, а также предоставлении финансовой помощи от аравийских монархий в создании палестинского государства, часть которого, согласно плану США, должна расположиться на Синайском полуострове.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции по итогам консультативной встречи представителей палестинских организаций, движений и фронтов. 13 февраля 2019
28 мая, 14:33
Палестина отвергла "сделку века" США по урегулированию конфликта с Израилем
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Обострение палестино-израильского конфликтаСалман бен Абдель Азиз Аль СаудСаудовская АравияПалестинаИзраильВ мире
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