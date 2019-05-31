Пушков высмеял слова про "свободный" американский газ

Американские чиновники выступали на министерской конференции по чистой энергии, которая прошла в Ванкувере. В частности, заместитель министра энергетики Марк Менезес заявил, что увеличение экспорта американского СПГ имеет "решающее значение для распространения свободного газа по всему миру", а помощник министра Стивен Винберг — что поставки СПГ нужно увеличить для "обеспечения мира чистой энергией" и распространения "молекул американской свободы".