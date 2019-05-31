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РИА Новости

Пушков высмеял слова про "свободный" американский газ

Вчера, 01:19
28537
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова чиновников Министерства энергетики США, назвавших американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
"Это одна из вершин пропагандистской белиберды "made in USA". Скоро договорятся до того, что "Кока-Кола" состоит из "атомов демократии", а "Макдональдс" предлагает посетителям "ионы прав человека", — написал Пушков в твиттере.
Американские чиновники выступали на министерской конференции по чистой энергии, которая прошла в Ванкувере. В частности, заместитель министра энергетики Марк Менезес заявил, что увеличение экспорта американского СПГ имеет "решающее значение для распространения свободного газа по всему миру", а помощник министра Стивен Винберг — что поставки СПГ нужно увеличить для "обеспечения мира чистой энергией" и распространения "молекул американской свободы".
США активно продвигают свой СПГ на европейский рынок — как альтернативу российским поставкам, в том числе в рамках проекта "Северный поток — 2".
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3 апреля, 08:00
Поддали газу. Российский СПГ испортил рынок американцам
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Алексей ПушковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Браво, сенатор!
31 мая, 02:29
YYasnov_1949
4000001
Видимо, все проблемы Пермского края сенатором уже решены, коли он так активно реагирует на все идиотские высказывания из-за бугра.
31 мая, 07:32
Ivan Laptev
6010229
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