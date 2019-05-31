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РИА Новости

В ЦПК заявили о необходимости провести новый набор в отряд космонавтов

Вчера, 01:08
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавты
Космонавты
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Численности российского отряда космонавтов хватит для обеспечения пилотируемых программ на Международной космической станции до 2024 года, поэтому требуется проведение нового набора в отряд космонавтов, рассказал в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Как сообщалось ранее, "Роскосмос" 3 июня объявит о начале нового набора в отряд космонавтов.
"Пока мы говорим о наборе специалистов, которые должны выполнять программу пилотируемых полетов на МКС до 2024 года. Текущего количества подготовленных космонавтов у нас хватает до этого срока впритык", - сказал он.
Власов пояснил, что речь идет о естественном убытии космонавтов из отряда по возрасту.
Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев рассказал, что новый отбор будет длиться два года, всего планируется отобрать четыре-шесть кандидатов в космонавты.
В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что госкорпорацией подписан приказ об организации работ по новому набору в отряд космонавтов.
В 2018 году завершился начавшийся в 2017 году набор в отряд космонавтов. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь восемь человек. После этого "Роскосмос" сообщал о том, что новый набор в отряд начнется весной 2019 года.
Международная космическая станция. Архивное фото
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