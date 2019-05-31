В ЦПК заявили о необходимости провести новый набор в отряд космонавтов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Численности российского отряда космонавтов хватит для обеспечения пилотируемых программ на Международной космической станции до 2024 года, поэтому требуется проведение нового набора в отряд космонавтов, рассказал в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

Как сообщалось ранее, "Роскосмос" 3 июня объявит о начале нового набора в отряд космонавтов.

"Пока мы говорим о наборе специалистов, которые должны выполнять программу пилотируемых полетов на МКС до 2024 года. Текущего количества подготовленных космонавтов у нас хватает до этого срока впритык", - сказал он.

Власов пояснил, что речь идет о естественном убытии космонавтов из отряда по возрасту.

Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев рассказал, что новый отбор будет длиться два года, всего планируется отобрать четыре-шесть кандидатов в космонавты.

В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что госкорпорацией подписан приказ об организации работ по новому набору в отряд космонавтов.