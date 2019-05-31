Эксперт рассказал, как Турция задействует С-400 для защиты своих интересов

АНКАРА, 31 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Турция будет использовать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 для защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье, заявил РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.

Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.

"Турция пошла на приобретение С-400 для того, чтобы защитить свои национальные интересы и устранить угрозы в жизненно важных вопросах. Сейчас мы имеем кризисную ситуацию в Восточном Средиземноморье, где есть жизненно важные энергетические интересы Турции, в отношении которых существуют угрозы в связи с поддержкой Кипра со стороны США и Израиля. Поэтому в этом кризисе Турция будет использовать все инструменты, какие имеются у нее в руках, включая С-400", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Турция и Россия сегодня - это два важных евроазиатских партнера, которые действуют для устранения общих угроз и во имя общих интересов как на Черном море и в Сирии, так и в Средиземноморье.

"Запад и Израиль пытаются расшатать этот регион, поэтому альянс Турции с Россией играет сейчас стабилизующую роль. Ощущение угроз толкает и другие страны к российско-турецкому дуэту. Поэтому С-400 в данном случае является символом, меняющим баланс сил в регионе и открывающим дорогу к "альянсу по С-400", - добавил Эрол.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.