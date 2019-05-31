Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T00:59Z
https://ria.ru/20190531/1555129872.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155351/46/1553514667_0:305:3100:2048_1036x0_80_0_0_a0d7874e056d90dc839ccad401f276e5.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как Турция задействует С-400 для защиты своих интересов

Вчера, 00:59
1584
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400. Архивное фото
АНКАРА, 31 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Турция будет использовать российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 для защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье, заявил РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.
Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.
"Турция пошла на приобретение С-400 для того, чтобы защитить свои национальные интересы и устранить угрозы в жизненно важных вопросах. Сейчас мы имеем кризисную ситуацию в Восточном Средиземноморье, где есть жизненно важные энергетические интересы Турции, в отношении которых существуют угрозы в связи с поддержкой Кипра со стороны США и Израиля. Поэтому в этом кризисе Турция будет использовать все инструменты, какие имеются у нее в руках, включая С-400", - сказал собеседник агентства.
Пара истребителей F-35A Lightning II
30 мая, 21:49
Россия использует С-400 в Турции для сбора данных об F-35, заявил Пентагон
По его словам, Турция и Россия сегодня - это два важных евроазиатских партнера, которые действуют для устранения общих угроз и во имя общих интересов как на Черном море и в Сирии, так и в Средиземноморье.
"Запад и Израиль пытаются расшатать этот регион, поэтому альянс Турции с Россией играет сейчас стабилизующую роль. Ощущение угроз толкает и другие страны к российско-турецкому дуэту. Поэтому С-400 в данном случае является символом, меняющим баланс сил в регионе и открывающим дорогу к "альянсу по С-400", - добавил Эрол.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400
30 мая, 06:00
Эксперт рассказал об отчаянии США из-за сделки России и Турции
1600012
С-400 «Триумф»ТурцияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
РИА
Новости
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
Марсоход Curiosity натолкнулся на огромные залежи глины на Марсе
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Франция и Германия поддержали приверженность Зеленского Минским соглашениям
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Банк Интеза не отказывается финансировать "Северный поток — 2"
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
В Балтийское море вошел американский командный корабль
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35После катастрофы SSJ в Шереметьево выплатили более 286 миллионов рублей
13:32В подмосковном Чехове потушили горевшие цистерны с топливом
13:31В результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
13:31В Пекине пояснили, какие иностранные компании попадут в "черный список"
13:26Для программы "Московское долголетие" задействуют более 30 парков
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния