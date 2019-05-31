СМИ: Клинтон и ее дочь создадут продюсерскую компанию для "кино о женщинах"

Клинтон проиграла на выборах президента США 8 ноября 2016 года, набрав 227 голоса против 304 у Дональда Трампа по выборщикам от штатов, хотя и опередив его по числу голосов избирателей. По данным официально утвержденных результатов по всем штатам, Клинтон опередила республиканца почти на три миллиона голосов избирателей. Одержав победу с большим отрывом в густонаселенных штатах и проиграв ряд штатов с разрывом от Трампа всего в десятки тысяч голосов, Клинтон проиграла выборы президента.