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РИА Новости

СМИ: Клинтон и ее дочь создадут продюсерскую компанию для "кино о женщинах"

Вчера, 00:54
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© AP Photo / Patrick SemanskyХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© AP Photo / Patrick Semansky
Хиллари Клинтон. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси создают продюсерскую компанию для реализации проектов на телевидении, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Как сообщает агентство, семья надеется использовать телеиндустрию, чтобы продолжать оказывать влияние на культуру и общество США после ухода Хиллари Клинтон из политики.
По словам источников, будущая компания намерена преимущественно сосредоточиться на производстве фильмов, "сделанными женщинами и о женщинах".
Отмечается, что ранее экс-госсекретарь заключила контракт на продюсирование телесериала The Woman"s Hour. Другим сопродюсером проекта стал знаменитый режиссер Стивен Спилберг.
Клинтон проиграла на выборах президента США 8 ноября 2016 года, набрав 227 голоса против 304 у Дональда Трампа по выборщикам от штатов, хотя и опередив его по числу голосов избирателей. По данным официально утвержденных результатов по всем штатам, Клинтон опередила республиканца почти на три миллиона голосов избирателей. Одержав победу с большим отрывом в густонаселенных штатах и проиграв ряд штатов с разрывом от Трампа всего в десятки тысяч голосов, Клинтон проиграла выборы президента.
Хиллари Клинтон. Архивное фото
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Хиллари КлинтонСШАВ мире
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