Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T00:37Z
https://ria.ru/20190531/1555129732.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152524/93/1525249379_0:0:3254:1830_1036x0_80_0_0_b1fd95b6f8c06a1d36751282983cfdcd.jpg
РИА Новости

Цукерберга оставили на посту председателя совета директоров Facebook

Вчера, 00:37
544
© AFP 2019 / Josh EdelsonРуководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг
Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг
© AFP 2019 / Josh Edelson
Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Марк Цукерберг сохранил пост председателя совета директоров компании, о чем было объявлено по итогам собрания акционеров в пятницу.
"На основании предварительных подсчетов голосов инспектором выборов каждое из предложений с пятого по 12-е было отвергнуто большинством поданных голосов", - сказал ведущий собрания в ходе аудиотрансляции заседания.
Предложение о смещении Цукерберга с должности было выдвинуто ранее несколькими акционерами, однако оно заведомо не имело шансов на успех.
Одновременно акционеры утвердили запрошенные компенсации для топ-менеджеров компании, что в том числе означает выделение 20 миллионов долларов на обеспечение безопасности Цукерберга, его семьи и жилища.
Facebook
30 мая, 10:38
Как под Facebook подложили "закладку", и что это значитКрупнейшая социальная сеть снова оказалась в центре скандала. Бдительный пользователь нашел в ленте рекламу вакансий для распространителей наркотиков.
Летом прошлого года инвесторы Facebook уже предпринимали меры, чтобы сместить действующего главу социальной сети Марка Цукерберга с позиции председателя правления. Как сообщало издание Business Insider, после серии скандалов, связанных с обвинениями во вмешательство в выборы и утечкой данных, большинство независимых акционеров высказались за увольнение основателя соцсети с позиции председателя правления, а также потребовали поставить на его место независимого кандидата. Издание отмечало, что предложение инвесторов было отклонено несколько раз, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций, которые дают им право на большее количество голосов.
Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают несостоятельными и безосновательными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы в США.
Страница Facebook
16 мая, 02:14
ФАН потребовало от суда в США продолжить рассмотрение иска к Facebook
002003
Марк ЦукербергСШАFacebook, Inc.В мире
Рекомендуем
Хиллари Клинтон
СМИ: Клинтон и ее дочь создадут продюсерскую компанию для "кино о женщинах"
РИА
Новости
Американский исполнитель R. Kelly
СМИ: в США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений в насилии
Президент США Дональд Трамп
В США правозащитники потребовали освободить соискателей статуса беженца
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Зарядка смартфона
В Таиланде мужчину убило током во время зарядки телефона
СМИ: губернатор Луизианы подписал закон о запрете абортов
Вид Земли с МКС
Northrop Grumman провела огневое испытание новейшей ракеты-носителя Omega
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Аравийские монархии призвали помешать Ирану создать ядерное оружие
Зенитные ракетные комплексы С-400
Эксперт рассказал, как Турция задействует С-400 для защиты своих интересов
Президент США Дональд Трамп
Мексика пообещала "энергичный" ответ на новые пошлины Трампа
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Саудовская Аравия назвала проблему Палестины центральной для арабского мира
Сергей Приходько
Приходько рассказал о контракте "Газпрома" и "Туркменгаза"
Павильон компании Huawei
Huawei выслала на родину американских партнеров, сообщили СМИ
Российский летчик Константин Ярошенко
В США Ярошенко пройдет дополнительное медобследование после операции
Доллары США
Трамп решил обложить пошлинами все мексиканские товары
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31В результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
13:31В Пекине пояснили, какие иностранные компании попадут в "черный список"
13:26Для программы "Московское долголетие" задействуют более 30 парков
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
Лента новостейМолния