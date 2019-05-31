Саудовский король призвал помешать Ирану "поддерживать терроризм"

"Иран поддерживает терроризм на протяжении четырех десятилетий и угрожает безопасности и стабильности с целью расширить свое влияние и гегемонию, отрицая международные договоренности. Иранский режим вмешивается во внутренние дела региона и угрожает международному судоходству. Мы требуем от международного сообщества взять на себя ответственность, чтобы прекратить поддержку Ираном терроризма и запретить ему угрожать мировому судоходству", - сказал король, чью речь транслировал телеканал "Аль-Арабия".