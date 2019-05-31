Саудовский король призвал помешать Ирану "поддерживать терроризм"

ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд на открытии саммита стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива потребовал от международного сообщества взять на себя ответственность за действия Ирана по поддержке терроризма.
"Иран поддерживает терроризм на протяжении четырех десятилетий и угрожает безопасности и стабильности с целью расширить свое влияние и гегемонию, отрицая международные договоренности. Иранский режим вмешивается во внутренние дела региона и угрожает международному судоходству. Мы требуем от международного сообщества взять на себя ответственность, чтобы прекратить поддержку Ираном терроризма и запретить ему угрожать мировому судоходству", - сказал король, чью речь транслировал телеканал "Аль-Арабия".
Кроме того, он призвал мировое сообщество предпринять действия для прекращения "подрывной деятельности Ирана".
По его словам, нападения на нефтяные танкеры рядом с побережьем ОАЭ в Оманском заливе, которое случилось в мае, требуют серьезных действий.
Аль Сауд также заявил, что иранские баллистические ракеты представляют угрозу для мировой безопасности.
Саудовский монарх созвал экстренные саммиты стран региона Персидского залива и арабского мира перед общеисламской встречей в верхах в пятницу, чтобы обсудить действия Ирана и последние нападения на саудовские объекты.