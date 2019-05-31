В США Ярошенко пройдет дополнительное медобследование после операции

"Двадцать девятого мая дипломаты генконсульства посетили Константина Ярошенко в исправительном учреждении "Данбери". Россиянин оценил свое самочувствие как стабильное, но уточнил, что после проведения легкой операции на кишечнике никаких изменений не почувствовал, в связи с чем ему было назначено дополнительное обследование", - говорится в сообщении.

"Будем и дальше добиваться обеспечения его адекватного лечения и улучшения условий содержания, а также его возвращения на Родину", - подчеркивается в сообщении.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.