Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T00:28Z
https://ria.ru/20190531/1555129576.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:207:1302:939_1036x0_80_0_0_f4be4f177fa66ecfc93ca93641aa81ef.jpg
РИА Новости

В США Ярошенко пройдет дополнительное медобследование после операции

Вчера, 00:28
368
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российскому лётчику Константину Ярошенко, осуждённому в США, назначено дополнительное медицинское обследование после операции, сообщило генконсульство РФ в Нью-Йорке в Facebook.
"Двадцать девятого мая дипломаты генконсульства посетили Константина Ярошенко в исправительном учреждении "Данбери". Россиянин оценил свое самочувствие как стабильное, но уточнил, что после проведения легкой операции на кишечнике никаких изменений не почувствовал, в связи с чем ему было назначено дополнительное обследование", - говорится в сообщении.
Добавляется, что дипломаты передали россиянину письмо посла РФ в США Анатолия Антонова со словами поддержки. Ярошенко поблагодарил сотрудников посольства и генконсульства за помощь и поддержку.
"Будем и дальше добиваться обеспечения его адекватного лечения и улучшения условий содержания, а также его возвращения на Родину", - подчеркивается в сообщении.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
24 мая, 09:48
Москалькова попросила генпрокурора США экстрадировать Ярошенко в Россию
100300
Константин ЯрошенкоРоссияСШАСуд по делу ЯрошенкоВ мире
Рекомендуем
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
Марсоход Curiosity натолкнулся на огромные залежи глины на Марсе
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Флаги государств СНГ
Россия не видит препятствий для полноценного участия Киева в делах СНГ
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Банк Интеза не отказывается финансировать "Северный поток — 2"
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
В Балтийское море вошел американский командный корабль
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31В результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
13:31В Пекине пояснили, какие иностранные компании попадут в "черный список"
13:26Для программы "Московское долголетие" задействуют более 30 парков
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
Лента новостейМолния