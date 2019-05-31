МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия не видит препятствий для полноценного участия Киева в делах СНГ, но пока от новых властей не поступало сигналов об изменении подходов к сотрудничеству в рамках Содружества, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
"Пока рано говорить о том, какую линию в отношении СНГ изберут новые украинские власти. Каких-либо сигналов, указывающих на возможность изменения прежних подходов правительства Украины, пока не поступало", - заявил Приходько журналистам, отвечая на вопрос, как будут строиться отношения с новыми властями Украины в рамках СНГ.
"При этом мы не видим препятствий для полноценного участия Киева в многостороннем сотрудничестве в рамках Содружества. Напротив, убеждены, что оно имеет целый ряд конкретных преимуществ, прежде всего, для украинских граждан", - добавил он.
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев 31 мая в Ашхабаде примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.