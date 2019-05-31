Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T00:24Z
https://ria.ru/20190531/1555129525.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/106912/68/1069126853_0:386:1462:1208_1036x0_80_0_0_4b3bd0c01c0751cb838f751c103623e3.jpg
РИА Новости

Россия не видит препятствий для полноценного участия Киева в делах СНГ

Вчера, 00:24
406
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги государств СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия не видит препятствий для полноценного участия Киева в делах СНГ, но пока от новых властей не поступало сигналов об изменении подходов к сотрудничеству в рамках Содружества, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
"Пока рано говорить о том, какую линию в отношении СНГ изберут новые украинские власти. Каких-либо сигналов, указывающих на возможность изменения прежних подходов правительства Украины, пока не поступало", - заявил Приходько журналистам, отвечая на вопрос, как будут строиться отношения с новыми властями Украины в рамках СНГ.
"При этом мы не видим препятствий для полноценного участия Киева в многостороннем сотрудничестве в рамках Содружества. Напротив, убеждены, что оно имеет целый ряд конкретных преимуществ, прежде всего, для украинских граждан", - добавил он.
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев 31 мая в Ашхабаде примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
Сергей Приходько
Вчера, 00:16
Приходько: Украина может выйти из трех соглашений СНГ в сфере налогов
021018
СНГСергей ПриходькоРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сергей Приходько
Приходько: Украина может выйти из трех соглашений СНГ в сфере налогов
РИА
Новости
Флаги государств СНГ
Страны СНГ не будут обсуждать выход Украины из соглашений Содружества
Российский летчик Константин Ярошенко
В США Ярошенко пройдет дополнительное медобследование после операции
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы, заявила Захарова
Зенитные ракетные комплексы С-400
Эксперт рассказал, как Турция задействует С-400 для защиты своих интересов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Москва не навязывает посредничество в отношениях США и Ирана, заявил Лавров
Пара истребителей F-35A Lightning II
Россия использует С-400 в Турции для сбора данных об F-35, заявил Пентагон
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Главы правительств СНГ подготовят программу сотрудничества до 2030 года
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Саудовский король призвал помешать Ирану "поддерживать терроризм"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о влиянии США на Японию
Конгрессно-выставочный центр Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Топ-менеджеры крупнейших итальянских компаний приедут на ПМЭФ
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас отверг придуманный США план решения палестинской проблемы
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" прогнозирует рост риска для зарубежных проектов из-за санкций
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31В результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
13:31В Пекине пояснили, какие иностранные компании попадут в "черный список"
13:26Для программы "Московское долголетие" задействуют более 30 парков
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
Лента новостейМолния