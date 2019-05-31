Россия не видит препятствий для полноценного участия Киева в делах СНГ

"Пока рано говорить о том, какую линию в отношении СНГ изберут новые украинские власти. Каких-либо сигналов, указывающих на возможность изменения прежних подходов правительства Украины, пока не поступало", - заявил Приходько журналистам, отвечая на вопрос, как будут строиться отношения с новыми властями Украины в рамках СНГ.