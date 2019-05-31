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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" прогнозирует рост риска для зарубежных проектов из-за санкций

Вчера, 00:17
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Продолжение действия западных санкций в отношении России увеличивает политический риск для зарубежных проектов госкорпорации "Росатом", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2018 год.
В качестве такого риска названы "изменения регуляторного и политического климата в зарубежных государствах", приводящие к ограничению деятельности госкорпорации и ее организаций. "Риск имеет тенденцию к увеличению, так как продолжающееся санкционное давление на российских граждан и юридических лиц в целом усиливает неопределенность в возможности реализации конкретных экономических проектов", - говорится в отчете. Ранее неоднократно отмечалось, что ни один проект "Росатома" или какая-либо его компания напрямую не попали под действие западных санкций в отношении России.
Подходами к управлению рисками в отчете названы поддержка организаций российской атомной отрасли в работе на международных рынках, использование площадки профильных международных организаций, информационно-разъяснительная работа в международном пространстве.
Вместе с тем положительным индикатором в отчете названо заключение "Росатомом" в 2018 году восьми межправительственных соглашений и 20 крупных межведомственных договоренностей.
В состав портфеля зарубежных заказов "Росатома" входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и контракты по другим направлениям мирного атома. Сейчас в этой "копилке" на том или ином этапе реализации находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в разных странах мира. Десятилетний портфель зарубежных заказов "Росатома" по итогам 2018 года сохранился на уровне 133 миллиардов долларов.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 00:12
"Росатом" отчитался о портфеле зарубежных заказов на десятилетний период
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Ядерные технологииРосатомРоссияЭкономика
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