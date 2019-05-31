Приходько: Украина может выйти из трех соглашений СНГ в сфере налогов

"По имеющейся информации, украинское правительство намерено выйти еще из трех соглашений СНГ. Речь идет о протоколе об унификации двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года, соглашении о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 года и соглашении о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями от 3 июня 2005 года", - заявил Приходько журналистам.