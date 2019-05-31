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РИА Новости

Приходько: Украина может выйти из трех соглашений СНГ в сфере налогов

Вчера, 00:16
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украина может выйти из трех соглашений СНГ в сфере налогообложения, сообщил первый заместитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
"По имеющейся информации, украинское правительство намерено выйти еще из трех соглашений СНГ. Речь идет о протоколе об унификации двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года, соглашении о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 года и соглашении о сотрудничестве в борьбе с налоговыми преступлениями от 3 июня 2005 года", - заявил Приходько журналистам.
Он также подчеркнул, что "выход Украины из этих соглашений не оказывает влияния на их реализацию и на взаимодействие в формате Содружества в целом".
"Однако в результате объективно сужаются возможности для Украины участвовать в многостороннем взаимодействии по целому ряду важных направлений в экономической сфере", - добавил представитель аппарата кабмина РФ.
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Вчера, 00:15
Страны СНГ не будут обсуждать выход Украины из соглашений Содружества
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