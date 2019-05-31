"Росатом" отчитался о портфеле зарубежных заказов на десятилетний период

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Портфель зарубежных заказов "Росатома" на десятилетний период по итогам 2018 года составил 133,2 миллиарда долларов, следует из годового отчета входящего в госкорпорацию АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).

Десятилетний портфель заказов включает проекты, которые должны быть выполнены за срок в 10 лет.

В состав портфеля зарубежных заказов "Росатома" входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и контракты по другим направлениям мирного атома. Сейчас в этой "копилке" на том или ином этапе реализации находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в разных странах мира.