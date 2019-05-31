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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" отчитался о портфеле зарубежных заказов на десятилетний период

Вчера, 00:12
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Портфель зарубежных заказов "Росатома" на десятилетний период по итогам 2018 года составил 133,2 миллиарда долларов, следует из годового отчета входящего в госкорпорацию АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
По итогам 2017 года этот показатель составлял 133,5 миллиардов долларов, 2016 года - 133,4 миллиардов долларов.
Десятилетний портфель заказов включает проекты, которые должны быть выполнены за срок в 10 лет.
В состав портфеля зарубежных заказов "Росатома" входят не только контракты на сооружение атомных энергоблоков, но и контракты по другим направлениям мирного атома. Сейчас в этой "копилке" на том или ином этапе реализации находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в разных странах мира.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
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