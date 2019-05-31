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РИА Новости

Приходько рассказал о контракте "Газпрома" и "Туркменгаза"

Вчера, 00:30
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© Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© Пресс-служба правительства РФ
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Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Начало действия нового среднесрочного контракта по покупке "Газпромом" туркменского газа, переговоры по которому сейчас ведутся, планируется с третьего квартала, сообщил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в связи с визитом российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Туркменистан.
Он напомнил, что сейчас закупки туркменского газа "Газпромом" осуществляются по краткосрочному контракту, который был подписан по результатам договоренностей, достигнутых в марте и апреле 2019 года.
"В настоящее время идет согласование среднесрочного контракта купли-продажи газа с ГК "Туркменгаз", вступление в силу которого предполагается с третьего квартала 2019 года", - сказал Приходько журналистам.
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Ранее в мае замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Газпром" и Туркмения завершают переговоры по заключению нового контракта на покупку туркменского газа сроком до пяти лет. Он уточнял, что договоренности могут быть достигнуты в мае-июне. По словам замминистра, сторонами обсуждаются разные варианты объема закупки газа, а окончательное решение по данному вопросу, вероятно, будет зависеть от цены.
"Газпром" в апреле сообщил о возобновлении покупки газа у Туркмении после трехлетнего перерыва. Отмечалось, что "Газпром экспорт" заключил с "Туркменгазом" новый контракт на покупку газа, согласно которому планирует до 30 июня купить до 1,155 миллиарда кубометров.
До этого закупка туркменского газа Россией была прекращена на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене, инициированного "Газпром экспортом" в июне 2015 года. В январе 2016 года "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром" с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны "Туркменгаза". Но в январе 2019 года компании подписали мировое соглашение по прекращению арбитража.
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ТуркменгазГазпромСергей ПриходькоТуркменияРоссияЭкономика
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