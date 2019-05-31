Приходько рассказал о контракте "Газпрома" и "Туркменгаза"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Начало действия нового среднесрочного контракта по покупке "Газпромом" туркменского газа, переговоры по которому сейчас ведутся, планируется с третьего квартала, сообщил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в связи с визитом российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Туркменистан.

Он напомнил, что сейчас закупки туркменского газа "Газпромом" осуществляются по краткосрочному контракту, который был подписан по результатам договоренностей, достигнутых в марте и апреле 2019 года.

"В настоящее время идет согласование среднесрочного контракта купли-продажи газа с ГК "Туркменгаз", вступление в силу которого предполагается с третьего квартала 2019 года", - сказал Приходько журналистам.

Ранее в мае замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Газпром" и Туркмения завершают переговоры по заключению нового контракта на покупку туркменского газа сроком до пяти лет. Он уточнял, что договоренности могут быть достигнуты в мае-июне. По словам замминистра, сторонами обсуждаются разные варианты объема закупки газа, а окончательное решение по данному вопросу, вероятно, будет зависеть от цены.

"Газпром" в апреле сообщил о возобновлении покупки газа у Туркмении после трехлетнего перерыва. Отмечалось, что "Газпром экспорт" заключил с "Туркменгазом" новый контракт на покупку газа, согласно которому планирует до 30 июня купить до 1,155 миллиарда кубометров.