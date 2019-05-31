Лукашевич ожидает адекватной реакции ОБСЕ на события в Косово

"Как хорошо известно, в диалоге Белграда и Приштины с участием ЕС и при поддержке Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ, вооруженный длинноствольным оружием, на сербонаселенный север входить не будет. Тем не менее на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных сил для Косово, которые обладают мандатом Совета Безопасности ООН по обеспечению мира и безопасности в крае", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.