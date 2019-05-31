Лукашевич ожидает адекватной реакции ОБСЕ на события в Косово

ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Россия ожидает от руководства и профильных структур ОБСЕ адекватной реакции на события в Косово, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Как хорошо известно, в диалоге Белграда и Приштины с участием ЕС и при поддержке Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ, вооруженный длинноствольным оружием, на сербонаселенный север входить не будет. Тем не менее на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных сил для Косово, которые обладают мандатом Совета Безопасности ООН по обеспечению мира и безопасности в крае", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Постпред также призвал покровителей Приштины подумать о последствиях подстрекательства косоваров к антисербским акциям. "Это прямой путь к разжиганию межэтнической напряженности, лишению смысла многолетних усилий международного сообщества по мирному урегулированию. Настало время образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями", - добавил постпред.
"Ожидаем адекватной реакции на эти события от действующего председательства ОБСЕ и профильных структур организации", - заключил Лукашевич.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.