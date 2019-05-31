"Красная машина" увязла в финском болоте

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ИноСМИ. Серьезно "Красная машина" увязла в финском болоте

За последнюю неделю в мире произошло немало важного: и выборы в Европарламент, и легкая паника вокруг телефонов "Хуавэй", и на Эвересте люди гибнут. Но, наверное, ни за одним событием не следили так напряженно, как за Чемпионатом мира по хоккею. О важности командного духа говорят Алексей Дубосарский и Яна Наумова