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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

"Красная машина" увязла в финском болоте

Вчера, 12:00
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ИноСМИ. Серьезно
"Красная машина" увязла в финском болоте
Вчера, 12:00
За последнюю неделю в мире произошло немало важного: и выборы в Европарламент, и легкая паника вокруг телефонов "Хуавэй", и на Эвересте люди гибнут. Но, наверное, ни за одним событием не следили так напряженно, как за Чемпионатом мира по хоккею. О важности командного духа говорят Алексей Дубосарский и Яна Наумова
Россия числилась одним из претендентов на победу, особенно после прошлогоднего олимпийского золота Пхёнчхана. И сначала Красная машина неслась вперед на всех парах! 5:2 против Норвегии. 10:0 против Италии! 3:0 против Швейцарии. 4:3 против США. 7:4 против Швеции – это была бойня, не просто мучительно, а настоящий кошмар, как выразился шведский спортивный обозреватель.
И вот "Красная машина" забуксовала и накрепко увязла – и где бы вы думали? В финском болоте!
Финнов еще до начала ЧМ списали со счетов: никаких игроков НХЛ, никаких звезд – сплошь домашняя лига без опыта Чемпионатов мира. Шведы дразнили их беззубыми львами – пока "Львы" не зарычали, превратив "Тре крунур" в "Трех дурачков".
Но кто мог поверить, что не звездные россияне, а именно финские "Львы" в финале выйдут на лед против канадцев и разгромят их без всяких проблем?
Что есть у финнов такого, чего нет у российских хоккеистов?
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