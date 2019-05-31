США грозят санкциями Европе. Та готовится к последнему бою

Администрация Дональда Трампа открыто угрожает ввести санкции против Евросоюза за то, что ЕС мешает американской внешней политике. С одной стороны, можно восхищаться тем, насколько жестко официальный Вашингтон готов отстаивать свои внешнеполитические интересы. С другой стороны — возникают обоснованные сомнения в том, что подобная политика будет полезной для США в долгосрочной перспективе.

Отношения по линии Вашингтон — Брюссель и так далеки от идеальных, а если дело дойдет до реальных санкций, то они вполне могут пройти точку невозврата. Потенциальные антиевропейские санкции, которые, судя по заявлениям чиновников американского Минфина, включают в себя "отключение от американской финансовой системы", вполне могут привести к нежелательным для США дипломатическим последствиям. Рано или поздно страны, находящиеся под различными американскими санкциями, будут просто вынуждены кооперироваться между собой для того, чтобы противостоять американскому давлению. Администрация Трампа работает по принципу "посмотри на успешных предшественников и сделай все наоборот". Принцип "разделяй и властвуй" — проверен историческим опытом (от древних римлян до Макиавелли, Бэкона и Наполеона), но санкционная политика США сейчас строится по схеме "объедини всех против себя", что приводит в ужас тех мастодонтов американской дипломатии, которые еще помнят, насколько виртуозно США стравливали своих оппонентов между собой в ХХ веке.

Такой взгляд может показаться необъективным в силу того, что разлом на мелкие кусочки когда-то "единого Запада" очень выгоден России, однако к аналогичным выводам приходят аналитики влиятельных американских СМИ, которые смотрят на ситуацию не с восторгом, а с глубокой душевной болью. Агентство деловой информации Bloomberg сообщает читателям:

"Даже если Трамп проиграет в 2020 году, (немецкие официальные лица. — Прим. авт.) говорят, что доверие, которое поддерживало трансатлантическую дружбу на протяжении семи десятилетий, может быть навсегда утрачено. Германия уже начала создавать новые альянсы, которые будут защищать ее интересы в мире, где США этого не сделают. И некоторые из них не нравятся Вашингтону. "В будущем мы должны в гораздо большей степени взять свою судьбу в свои руки, если мы хотим быть сильными", — заявила Меркель на политическом митинге в пятницу в Мюнхене".

Именно в этом политическом контексте следует рассматривать последствия намерений Минфина США ввести санкции против специальной структуры, которую Евросоюз пытается запустить для обхода американских санкций в отношении Ирана.

Заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Сигал Манделкер отправил письмо с угрозами в адрес руководства INSTEX — европейского "клирингхауса", созданного совместными усилиями Германии, Франции и Великобритании. Как отмечает The Washington Post, "идея создания INSTEX состоит в том, что компания, поддерживаемая тремя основными союзниками США, может связать руки американской администрации, поскольку любой шаг к санкциям в отношении INSTEX или компаний, торгующих через нее, создаст конфликтную ситуацию между Вашингтоном и (связкой) Берлин — Лондон — Париж". Ставка европейцев не сыграла, и у того же The Washington Post есть вполне логичное объяснение: "За экспериментом (то есть за механизмом обхода иранских санкций. — Прим. авт.) внимательно следят. Если его расширить, это может поставить под угрозу глобальное доминирование доллара США, который чаще всего используется для международных транзакций и позволяет Соединенным Штатам иметь некоторый контроль над мировой экономикой. <...> Если INSTEX или другие альтернативы будут успешными, международные торговые системы, которые обходят американскую валюту, могут ограничить способность будущих (президентских. — Прим. авт.) администраций США использовать санкции в качестве инструментов внешней политики".

Перед лидерами Евросоюза поставлен вопрос ребром: на какой уровень конфликта с США они готовы идти, чтобы проводить собственную внешнюю и энергетическую политику? В этом контексте парадоксальным образом стыкуются две вроде бы не связанные истории: санкции против европейского "клирингхауса", созданного для продолжения покупки нефти из Ирана, и будущие санкции против европейских партнеров "Газпрома", участвующих в проекте "Северный поток — 2". В иранском случае США пытаются контролировать, какую нефть могут покупать страны Евросоюза, а в случае санкций против "Северного потока — 2" Вашингтон тщится установить контроль над тем, какой газ может покупать Евросоюз.

Косвенно обе эти попытки набросить на шею Евросоюза энергетическую удавку связаны с другим ключевым (с точки зрения будущего США как мирового гегемона) вопросом: евро — это региональная европейская валюта или все-таки полноценный конкурент доллара в мировой торговле?