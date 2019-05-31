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РИА Новости

США грозят санкциями Европе. Та готовится к последнему бою

Вчера, 08:00
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© AFP 2019 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне
© AFP 2019 / Mandel Ngan
Иван Данилов
Иван Данилов
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Администрация Дональда Трампа открыто угрожает ввести санкции против Евросоюза за то, что ЕС мешает американской внешней политике. С одной стороны, можно восхищаться тем, насколько жестко официальный Вашингтон готов отстаивать свои внешнеполитические интересы. С другой стороны — возникают обоснованные сомнения в том, что подобная политика будет полезной для США в долгосрочной перспективе.
Отношения по линии Вашингтон — Брюссель и так далеки от идеальных, а если дело дойдет до реальных санкций, то они вполне могут пройти точку невозврата. Потенциальные антиевропейские санкции, которые, судя по заявлениям чиновников американского Минфина, включают в себя "отключение от американской финансовой системы", вполне могут привести к нежелательным для США дипломатическим последствиям. Рано или поздно страны, находящиеся под различными американскими санкциями, будут просто вынуждены кооперироваться между собой для того, чтобы противостоять американскому давлению. Администрация Трампа работает по принципу "посмотри на успешных предшественников и сделай все наоборот". Принцип "разделяй и властвуй" — проверен историческим опытом (от древних римлян до Макиавелли, Бэкона и Наполеона), но санкционная политика США сейчас строится по схеме "объедини всех против себя", что приводит в ужас тех мастодонтов американской дипломатии, которые еще помнят, насколько виртуозно США стравливали своих оппонентов между собой в ХХ веке.
Такой взгляд может показаться необъективным в силу того, что разлом на мелкие кусочки когда-то "единого Запада" очень выгоден России, однако к аналогичным выводам приходят аналитики влиятельных американских СМИ, которые смотрят на ситуацию не с восторгом, а с глубокой душевной болью. Агентство деловой информации Bloomberg сообщает читателям:

"Даже если Трамп проиграет в 2020 году, (немецкие официальные лица. — Прим. авт.) говорят, что доверие, которое поддерживало трансатлантическую дружбу на протяжении семи десятилетий, может быть навсегда утрачено. Германия уже начала создавать новые альянсы, которые будут защищать ее интересы в мире, где США этого не сделают. И некоторые из них не нравятся Вашингтону. "В будущем мы должны в гораздо большей степени взять свою судьбу в свои руки, если мы хотим быть сильными", — заявила Меркель на политическом митинге в пятницу в Мюнхене".

Именно в этом политическом контексте следует рассматривать последствия намерений Минфина США ввести санкции против специальной структуры, которую Евросоюз пытается запустить для обхода американских санкций в отношении Ирана.
Заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Сигал Манделкер отправил письмо с угрозами в адрес руководства INSTEX — европейского "клирингхауса", созданного совместными усилиями Германии, Франции и Великобритании. Как отмечает The Washington Post, "идея создания INSTEX состоит в том, что компания, поддерживаемая тремя основными союзниками США, может связать руки американской администрации, поскольку любой шаг к санкциям в отношении INSTEX или компаний, торгующих через нее, создаст конфликтную ситуацию между Вашингтоном и (связкой) Берлин — Лондон — Париж". Ставка европейцев не сыграла, и у того же The Washington Post есть вполне логичное объяснение: "За экспериментом (то есть за механизмом обхода иранских санкций. — Прим. авт.) внимательно следят. Если его расширить, это может поставить под угрозу глобальное доминирование доллара США, который чаще всего используется для международных транзакций и позволяет Соединенным Штатам иметь некоторый контроль над мировой экономикой. <...> Если INSTEX или другие альтернативы будут успешными, международные торговые системы, которые обходят американскую валюту, могут ограничить способность будущих (президентских. — Прим. авт.) администраций США использовать санкции в качестве инструментов внешней политики".
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
29 мая, 21:45
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Перед лидерами Евросоюза поставлен вопрос ребром: на какой уровень конфликта с США они готовы идти, чтобы проводить собственную внешнюю и энергетическую политику? В этом контексте парадоксальным образом стыкуются две вроде бы не связанные истории: санкции против европейского "клирингхауса", созданного для продолжения покупки нефти из Ирана, и будущие санкции против европейских партнеров "Газпрома", участвующих в проекте "Северный поток — 2". В иранском случае США пытаются контролировать, какую нефть могут покупать страны Евросоюза, а в случае санкций против "Северного потока — 2" Вашингтон тщится установить контроль над тем, какой газ может покупать Евросоюз.
Косвенно обе эти попытки набросить на шею Евросоюза энергетическую удавку связаны с другим ключевым (с точки зрения будущего США как мирового гегемона) вопросом: евро — это региональная европейская валюта или все-таки полноценный конкурент доллара в мировой торговле?
Стоит особо отметить, что если бы проблема находилась исключительно в сфере энергетики и валютного регулирования, то шансов на принуждение Европы к сохранению и углублению статуса американской колонии было бы значительно больше. Однако администрация Дональда Трампа не просто пытается лишить Евросоюз хоть каких-то шансов на собственную энергетическую и финансовую политику. Она одновременно добивается деиндустриализации Европы, а также вскрытия ее рынка для американских продуктов питания, которые, во-первых, не соответствуют европейским экологическим требованиям, а во-вторых, доведут своей искусственной дешевизной европейских фермеров до массового банкротства. В этом контексте угроза самого Трампа ввести санкции против немецких автопроизводителей, а также наказать Евросоюз в целом за государственную поддержку концерна Airbus, то есть главного конкурента американской компании "Боинг", которая сейчас переживает далеко не лучшие времена, — это всего лишь точечные элементы большой американской операции по превращению Евросоюза в эдакий аналог Украины. То есть сделать его территорией, стремительно теряющей какие-либо признаки принадлежности к развитому и высокотехнологичному миру.
Маттео Сальвини на митинге в Милане
26 мая, 08:00
"Европа недееспособна": кто рвется к власти в ЕС и хочет дружить с Россией
У лидеров Евросоюза, даже если их интересует исключительно политическое самосохранение, а не место в истории, есть только один рациональный выход из ситуации: сближаться с теми, кто находится под аналогичным давлением Вашингтона. К счастью для Берлина и Парижа, в подобной ситуации находятся едва ли не все потенциальные геополитические партнеры и возможные ситуативные союзники. Причем те геополитические игроки, которые еще не попали под "каток Трампа", такие как Япония и Индия, имеют все шансы скоро оказаться у него на мушке. Судя по тому, что Ангела Меркель отменила свой уход из политики, а ее правительство продолжает защищать право Германии сотрудничать с "Газпромом" (по "Северному потоку — 2") и Huawei (по строительству сетей 5G в Европе), по крайней мере главный центр силы Евросоюза готовится дать последний бой американским геополитическим амбициям. И это тот самый случай, когда любые успехи Берлина будут очень на руку Москве.
673288418
ЕвропаСШААвторы
Популярные комментарии
Валите друг друга во имя демократии)))
31 мая, 09:17
Арсений Понфиленко
2060011
Шифровка из СВР РФ: "Генерал майору Козыреву (Trump - козырь). За выдающийся вклад в деле укрепления позиций РФ на европейском театре, Вам присваивается внеочередное звание генерал-лейтенант. Вы представлены к званию Героя России (тайно)"
31 мая, 13:07
Alex Colpy
6150003
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