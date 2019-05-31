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РИА Новости

В зоне доступа: что будет с сотовой связью в России после отмены роуминга

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Первого июня понятие "внутрисетевой роуминг" в России окончательно уйдет в прошлое. О том, как изменятся цены на связь, почему операторы не желали отказываться от роуминга и за какие услуги в безроуминговом пространстве абонентам придется платить больше, — в материале РИА Новости.

Что отменяют, а что остается

Фактически дополнительную плату за услуги связи в поездках внутри России операторы "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2) не берут уже с августа прошлого года — компании исполняют постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Теперь это закреплено постановлением правительства.

Таким образом, абонент, выезжающий из домашнего региона в любую точку России, не обязан приобретать дополнительные опции в регионе прибытия: минуты звонков и гигабайты интернет-трафика расходуются по подключенному тарифу. По оценкам аналитиков, сейчас сотовые операторы уже перевели около 70 процентов клиентов на пакетные предложения.

При этом междугородные расценки с отменой роуминга никуда не денутся. "Если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить. Это касается и пакетных тарифов. В данном случае речь идет не о роуминге, а о междугородных вызовах", — отмечает Константин Анкилов, управляющий партнер компании "ТМТ-Консалтинг".
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Проблему платы за межгород можно решить, если выбрать тарифный план с пакетом минут по всей России: все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках пакета.

Крымская история

Пожалуй, главным июньским изменением в связи с отменой внутрироссийского роуминга станет его исчезновение в Крыму. Сейчас там работают местные операторы, поскольку "большая четверка" опасается санкционных рисков из-за деятельности на территории полуострова.
"В Крыму работают другие операторы с довольно высокими тарифами за обслуживание абонентов крупнейших российских компаний. Связь осуществляется через нескольких операторов, фактически как за рубежом, по роуминговым тарифам", — поясняет главный редактор TelecomDaily Денис Кусков.

Теперь же все российские сотовые операторы, в том числе и виртуальные, обязаны включить Крым в единое тарифное пространство. А чтобы федеральные игроки не терпели убытки, крымские компании обязаны снизить для них тарифы.

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Означает ли это, что в Крыму вырастут цены на связь, и как нововведение отразится на абонентах? "Идея в том, чтобы за счет роста объема трафика не терять доходы. Раньше мобильным интернетом в Крыму пользовались очень мало — было дорого. Теперь интернет станет дешевле, трафик увеличится, что позволит компаниям получать больший доход", — говорит Константин Анкилов из "ТМТ-Консалтинга".
Глава ФАС Игорь Артемьев уверен, что операторам беспокоиться не о чем: высокий уровень прибыли без национального роуминга им обеспечит успешный курортный сезон в Крыму.

"Нам операторы говорили, что, если уйдет роуминг, они понесут огромные убытки. А на самом деле из-за того, что возрастает выручка от увеличивающегося числа абонентов, они только выиграли. Их доходы, даже за вычетом налогов, только увеличились", — заявил чиновник.

Ценовая ловушка

Стоит отметить, что отказываться от роуминговых тарифов операторы сначала упорно не желали — их противостояние с антимонопольной службой длилось с 2010 года. Отмене роуминга предшествовали многолетние обсуждения, и в итоге летом 2017-го ФАС потребовала от "большой четверки" прекратить взимать плату за междугородные звонки. Но операторы заявили, что им нужны деньги на развитие сетей, а роуминг — наименее чувствительная для абонентов ниша, в которой можно заработать. Окончательную точку в спорах бизнеса и чиновников поставил законопроект, принятый Госдумой в июле прошлого года.
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Вложения в инфраструктуру — действительно существенная статья расходов. Сейчас, например, сотовым операторам нужно инвестировать в развитие сетей 5G, а оборудование подорожало: сказалось падение рубля в 2014 году. Затраты компаний выросли в том числе из-за "закона Яровой" и роста НДС. В результате отмена роуминга в России привела к повышению цен на связь: издержки, как это часто бывает, переложили на абонентов. В прошлом году тарифы увеличились на десять-двенадцать процентов.

В этом году операторы, по прогнозам аналитиков рынка, продолжат повышать тарифы, отбивая издержки, но рост цен будет все более формальным — по мере увеличения количества гигабайтов в пакетах, ведь именно интернет-трафик служит локомотивом большинства пакетных предложений.

Впрочем, компании время от времени идут на различные уловки ради получения дополнительных денег с клиентов. Например, уход пользователей в мессенджеры компенсируют отсутствием включенных в пакеты СМС, за отправку которых берут дополнительные деньги.
Согласно исследованию TeleсomDaily, операторы связи прогнозируют, что цены на их услуги в этом году вырастут еще на восемь-двенадцать процентов. Основной рост придется на пакетные тарифы среднего сегмента — с абонентской платой до 700 рублей в месяц.
Ценовая война, которую вели участники рынка, привела к появлению безлимитных тарифов, после чего она практически закончилась, отмечает владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Если в Кургане за 120 рублей вы получаете полный безлимит, то крайне сложно предлагать что-то другое. Сегодня операторы загнали себя в ловушку, когда невозможно продавать гигабайты по более высокой цене, потому что есть безлимит, ограничивающий сверху все, что есть", — резюмирует он.
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мобильная связьTele2 РоссияБилайнМегафонМТСКрымРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Те же яйца, только в профиль....
31 мая, 09:38
vovan buyvolov
1951100
"Если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить..." Что-то я не понял, теперь входящие платные? Т.е. это не роуминг, это просто платные входящие?
31 мая, 09:38
Andrey Igorevich
1502100
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