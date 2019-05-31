В Москве открылась выставка современного искусства "Больше, чем роскошь"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В образовательном центре ММОМА открылась выставка фонда поддержки современного искусства Cosmoscow "Больше, чем роскошь".
Среди более двух десятков работ — произведения таких художников, как Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Мария Агуреева, Людмила Баронина, Андрей Бартенев, Наталья Гудович и других. Кураторами выставки стали писатель и музейный директор Николаус Шаффхаузен и Алексей Масляев.
"Тема, которую придумал мой иностранный коллега, задает два направления возможной интерпретации, — пояснил Алексей. — Критический взгляд на роскошь и стремление увидеть произведение искусства в качестве предмета, не задействованного в товарно-денежных отношениях".
Все работы выставки будут представлены на благотворительном аукционе Off white, который собирает средства для пополнения коллекций музеев и на образовательные программы.
"В прошлом году аукцион фонда Cosmoscow помог пополнить коллекцию Третьяковской галерее, а в этом он даст возможность нашему музею увеличить фонды, чему мы очень рады", — заявил на вернисаже выставки Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА.
© предоставлено пресс-службой CosmoscowИсполнительный директор ММОМА Василий Церетели и учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели и учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина
Как рассказала Маргарита Пушкина, учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, предстоящий аукцион состоится уже в шестой раз. "Первые три года Off white проходил в пользу фонда "Обнаженные сердца" Наталии Водяновой, и за это время удалось собрать более 550 тысяч евро, — заявила Маргарита. — С 2017 года, когда аукцион начал проводиться в пользу фонда современного искусства, было выручено около 290 тысяч евро".
© предоставлено пресс-службой CosmoscowГости слушают лекцию
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Гости слушают лекцию
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
Куратор выставки Алексей Масляев
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Куратор выставки Алексей Масляев
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
© предоставлено пресс-службой CosmoscowГости выставки "Больше, чем роскошь"
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Гости выставки "Больше, чем роскошь"
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
© предоставлено пресс-службой CosmoscowВыставка "Больше, чем роскошь"
4 из 4
Выставка "Больше, чем роскошь"
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
1 из 4
Гости слушают лекцию
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
2 из 4
Куратор выставки Алексей Масляев
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
3 из 4
Гости выставки "Больше, чем роскошь"
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
4 из 4
Выставка "Больше, чем роскошь"
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
Также Маргарита подчеркнула тот факт, что все художники, чьи работы вошли в выставку, трактовали понятие "роскошь" по-своему: "для кого-то это — вид на Кремль, а для другого — свободное время для общения с близкими".
"Больше, чем роскошь", Москва, Ермолаевский переулок, 17, до 10 июня