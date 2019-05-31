Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T23:41Z
https://ria.ru/20190531/1555098243.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155509/72/1555097211_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_8df21997788c7dbf687a464c005bf279.jpg
РИА Новости
Культура

В Москве открылась выставка современного искусства "Больше, чем роскошь"

Вчера, 00:52
367
© предоставлено пресс-службой CosmoscowГости выставки "Больше, чем роскошь"
Гости выставки Больше, чем роскошь
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В образовательном центре ММОМА открылась выставка фонда поддержки современного искусства Cosmoscow "Больше, чем роскошь".
Среди более двух десятков работ — произведения таких художников, как Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Мария Агуреева, Людмила Баронина, Андрей Бартенев, Наталья Гудович и других. Кураторами выставки стали писатель и музейный директор Николаус Шаффхаузен и Алексей Масляев.
"Тема, которую придумал мой иностранный коллега, задает два направления возможной интерпретации, — пояснил Алексей. — Критический взгляд на роскошь и стремление увидеть произведение искусства в качестве предмета, не задействованного в товарно-денежных отношениях".
Все работы выставки будут представлены на благотворительном аукционе Off white, который собирает средства для пополнения коллекций музеев и на образовательные программы.
"В прошлом году аукцион фонда Cosmoscow помог пополнить коллекцию Третьяковской галерее, а в этом он даст возможность нашему музею увеличить фонды, чему мы очень рады", — заявил на вернисаже выставки Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА.
© предоставлено пресс-службой CosmoscowИсполнительный директор ММОМА Василий Церетели и учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина
Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели и учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели и учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина
Как рассказала Маргарита Пушкина, учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, предстоящий аукцион состоится уже в шестой раз. "Первые три года Off white проходил в пользу фонда "Обнаженные сердца" Наталии Водяновой, и за это время удалось собрать более 550 тысяч евро, — заявила Маргарита. — С 2017 года, когда аукцион начал проводиться в пользу фонда современного искусства, было выручено около 290 тысяч евро".
© предоставлено пресс-службой CosmoscowГости слушают лекцию
Гости слушают лекцию
1 из 4
Гости слушают лекцию
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow

Куратор выставки Алексей Масляев

Куратор выставки Алексей Масляев проводит лекцию для гостей
2 из 4

Куратор выставки Алексей Масляев

© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
© предоставлено пресс-службой CosmoscowГости выставки "Больше, чем роскошь"
Гости выставки Больше, чем роскошь
3 из 4
Гости выставки "Больше, чем роскошь"
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
© предоставлено пресс-службой CosmoscowВыставка "Больше, чем роскошь"
Выставка Больше, чем роскошь
4 из 4
Выставка "Больше, чем роскошь"
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
1 из 4
Гости слушают лекцию
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
2 из 4

Куратор выставки Алексей Масляев

© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
3 из 4
Гости выставки "Больше, чем роскошь"
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
4 из 4
Выставка "Больше, чем роскошь"
© предоставлено пресс-службой Cosmoscow
Также Маргарита подчеркнула тот факт, что все художники, чьи работы вошли в выставку, трактовали понятие "роскошь" по-своему: "для кого-то это — вид на Кремль, а для другого — свободное время для общения с близкими".
"Больше, чем роскошь", Москва, Ермолаевский переулок, 17, до 10 июня
101000
КультураCosmoscowВасилий ЦеретелиМосковский музей современного искусства
Рекомендуем
Хиллари Клинтон
СМИ: Клинтон и ее дочь создадут продюсерскую компанию для "кино о женщинах"
РИА
Новости
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
"Роскосмос" объявил новый набор в отряд космонавтов
Дирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис представит в Москве редко исполняемые произведения
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Виды Москвы
Первого июня на Комсомольской площади выступит оркестр суворовцев
Кадр из мультипликационного фильма Маугли
"Союзмультфильм" отстоял право на персонажей "Маугли"
5-й ежегодный Форум новой модной индустрии Be In Open
В Москве открылся Форум новой модной индустрии Be In Open
Александр Моисеев
Севфлот проведет несколько экспедиций по маршрутам исследователей ХIX века
Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию
Лосенок в доме Вероники Матюшиной
Биолог из Калуги поселила в своей хрущевке потерявшегося лосенка
Президент Сербии Александр Вучич
Вучича шокировало отсутствие реакции ЕС на отказ Тачи соблюдать соглашение
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России в Лондоне прокомментировало публикации о ситуации в Сирии
Россиянам сократят новогодние каникулы
Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг
Цукерберга оставили на посту председателя совета директоров Facebook
Сергей Приходько
Приходько: Украина может выйти из трех соглашений СНГ в сфере налогов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31В результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
13:31В Пекине пояснили, какие иностранные компании попадут в "черный список"
13:26Для программы "Московское долголетие" задействуют более 30 парков
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
Лента новостейМолния