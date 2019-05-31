В Москве открылась выставка современного искусства "Больше, чем роскошь"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В образовательном центре ММОМА открылась выставка фонда поддержки современного искусства Cosmoscow "Больше, чем роскошь".

Среди более двух десятков работ — произведения таких художников, как Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Мария Агуреева, Людмила Баронина, Андрей Бартенев, Наталья Гудович и других. Кураторами выставки стали писатель и музейный директор Николаус Шаффхаузен и Алексей Масляев.

"Тема, которую придумал мой иностранный коллега, задает два направления возможной интерпретации, — пояснил Алексей. — Критический взгляд на роскошь и стремление увидеть произведение искусства в качестве предмета, не задействованного в товарно-денежных отношениях".

Все работы выставки будут представлены на благотворительном аукционе Off white, который собирает средства для пополнения коллекций музеев и на образовательные программы.

"В прошлом году аукцион фонда Cosmoscow помог пополнить коллекцию Третьяковской галерее, а в этом он даст возможность нашему музею увеличить фонды, чему мы очень рады", — заявил на вернисаже выставки Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА.

© предоставлено пресс-службой Cosmoscow Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели и учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина © предоставлено пресс-службой Cosmoscow Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели и учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина

Как рассказала Маргарита Пушкина, учредитель фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, предстоящий аукцион состоится уже в шестой раз. "Первые три года Off white проходил в пользу фонда "Обнаженные сердца" Наталии Водяновой, и за это время удалось собрать более 550 тысяч евро, — заявила Маргарита. — С 2017 года, когда аукцион начал проводиться в пользу фонда современного искусства, было выручено около 290 тысяч евро".

© предоставлено пресс-службой Cosmoscow Гости слушают лекцию 1 из 4 Гости слушают лекцию © предоставлено пресс-службой Cosmoscow © предоставлено пресс-службой Cosmoscow Куратор выставки Алексей Масляев 2 из 4 Куратор выставки Алексей Масляев © предоставлено пресс-службой Cosmoscow © предоставлено пресс-службой Cosmoscow Гости выставки "Больше, чем роскошь" 3 из 4 Гости выставки "Больше, чем роскошь" © предоставлено пресс-службой Cosmoscow © предоставлено пресс-службой Cosmoscow Выставка "Больше, чем роскошь" 4 из 4 Выставка "Больше, чем роскошь" © предоставлено пресс-службой Cosmoscow 1 из 4 Гости слушают лекцию © предоставлено пресс-службой Cosmoscow 2 из 4 Куратор выставки Алексей Масляев © предоставлено пресс-службой Cosmoscow 3 из 4 Гости выставки "Больше, чем роскошь" © предоставлено пресс-службой Cosmoscow 4 из 4 Выставка "Больше, чем роскошь" © предоставлено пресс-службой Cosmoscow

Также Маргарита подчеркнула тот факт, что все художники, чьи работы вошли в выставку, трактовали понятие "роскошь" по-своему: "для кого-то это — вид на Кремль, а для другого — свободное время для общения с близкими".