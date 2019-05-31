Мужчина размещает запрещающий знак на окне здания на улице города Челябинска

Ежегодно 31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением – Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

По данным ВОЗ, употребление табака является одной из значительных угроз для здоровья. Табак убивает до половины употребляющих его людей. Ежегодно употребление табака приводит к смерти почти семи миллионов человек, из них более шести миллионов человек, являвшихся потребителями или бывшими потребителями табака, и более 890 тысяч некурящих людей, подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма. Люди умирают от связанного с табаком инфаркта миокарда, инсульта, рака, болезни легких и других болезней. При отсутствии действий к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти более восьми миллионов человек. Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире живет в странах с низким и средним уровнем дохода. В некоторых из них дети из бедных семей часто работают на табачных плантациях для того, чтобы обеспечивать доход для семьи. Эти дети особенно уязвимы к "болезни зеленого табака", вызываемой никотином, который впитывается через кожу при обработке влажных табачных листьев.

По данным ВОЗ, экономические последствия употребления табака в виде совокупных расходов на здравоохранение и убытков от сокращения производительности, составляют свыше 1,4 триллиона долларов.

Помимо вреда для здоровья человека, в ВОЗ отмечают , что табак также негативно воздействует на окружающую среду. Табачные отходы содержат более семи тысяч токсических химических веществ, включая канцерогены. Две трети из 15 миллиардов продаваемых ежедневно сигарет выбрасываются в природу. На сигаретные окурки приходится 30-40% всех предметов, подбираемых во время уборок прибрежных и городских районов.

Правительства стран принимают меры борьбы против табака , сформулированные в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), которая вступила в силу в феврале 2005 года.

Этот основанный на фактических данных договор подтверждает право людей на высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические основы для международного сотрудничества в области здравоохранения и устанавливает высокие стандарты для соблюдения этого договора.

В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических мер для расширения масштабов осуществления положений Рамочной конвенции ВОЗ на местах – комплекс мер MPOWER. Каждая мера MPOWER соответствует, по меньшей мере, одному положению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Комплекс мер MPOWER предусматривает осуществление странами следующих стратегий: Monitor – мониторинг потребления табака; Protect – защита людей от табачного дыма; Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака; Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком; Enforce – обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий; Raise – повышение налогов на табачные изделия.

По прогнозам ВОЗ, не менее 12 миллионов из нынешних потребителей табака в России подвергается риску преждевременной смерти в связи с курением.

Активные меры по борьбе с курением в России начались 20 лет назад , и за это время курильщики заметно потеряли в правах. В 2001 году в стране вступил в силу первый федеральный закон "Об ограничении курения табака". За время своего существования он претерпел шесть редакций.

1 июня 2013 года на смену ему пришел новый федеральный закон – "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", запрещающий курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в употребление табака. С 1 июня 2014 года список общественных мест, где действует запрет на курение, был расширен.

В марте 2019 года Минздрав внес в правительство новую антитабачную концепцию . Проект рассчитан на 2019-2030 годы и предполагает снижение потребления табака до пяти процентов среди населения и дальнейшее последовательное выведение этой продукции с рынка после 2050 года.

Статистика показывает эффективность разумных ограничений в борьбе с курением. По данным глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), в 2009 году число курильщиков в России составляло 39% взрослых (43,9 миллиона человек): 60% мужчин и 21,7% женщин. К 2016 году, по данным того же опроса, число курильщиков сократилось до 30,5% взрослых (36,4 миллиона человек): около 50% мужчин и 14,5% женщин. Тем не менее, по оценке Минздрава РФ, в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 до 400 тысяч граждан.

По данным министерства здравоохранения, в настоящее время курят около 30% россиян, при этом количество курильщиков в стране снизилось на 21% с начала реализации антитабачной кампании.

По данным социологического опроса, в 2018 году лидерами рейтинга самых курящих городов России стали Брянск, Москва, Краснодар, Волгоград, Иваново. В десятку также вошли такие города как Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов.

В 2019 году Всемирный день без табака посвящен теме "Табак и здоровье легких".

Кампания направлена на повышение осведомленности о пагубных последствиях употребления табака для легких человека, а также о важнейшей роли легких.