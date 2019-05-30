Стартовал второй этап семинаров по реализации стратегии нацполитики

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Московском государственном университете им. Ломоносова прошла церемония открытия второго этапа обучающих семинаров проекта "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации".

Участие в церемонии принял руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Семинар, который будет проходить по 1 июня, станет первым в серии занятий, которые Федеральное агентство по делам национальностей и МГУ организуют для специалистов в сфере национальной политики в каждом федеральном округе.