Стартовал второй этап семинаров по реализации стратегии нацполитики

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Московском государственном университете им. Ломоносова прошла церемония открытия второго этапа обучающих семинаров проекта "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации".
Участие в церемонии принял руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Семинар, который будет проходить по 1 июня, станет первым в серии занятий, которые Федеральное агентство по делам национальностей и МГУ организуют для специалистов в сфере национальной политики в каждом федеральном округе.
Первый этап проекта был реализован МГУ и Федеральным агентством по делам национальностей в ноябре-декабре прошлого года. Семинары прошли во всех федеральных округах, их участниками стали более 2400 человек.