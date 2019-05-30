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РИА Новости

Стартовал второй этап семинаров по реализации стратегии нацполитики

30 мая, 13:11
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВысотное здание МГУ имени Ломоносова
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Московском государственном университете им. Ломоносова прошла церемония открытия второго этапа обучающих семинаров проекта "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации".
Участие в церемонии принял руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Семинар, который будет проходить по 1 июня, станет первым в серии занятий, которые Федеральное агентство по делам национальностей и МГУ организуют для специалистов в сфере национальной политики в каждом федеральном округе.
Первый этап проекта был реализован МГУ и Федеральным агентством по делам национальностей в ноябре-декабре прошлого года. Семинары прошли во всех федеральных округах, их участниками стали более 2400 человек.
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Игорь БариновОбщество
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