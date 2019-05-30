В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.

Ранее сообщалось, что в Будапеште после столкновения с круизным судном Sigyn опрокинулся и затонул катер, на борту находились 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа. В результате ЧП погибли семь человек, еще 21 числятся пропавшими без вести.