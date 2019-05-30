В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Ранее сообщалось, что полиция допросила капитана судна Sigyn, принадлежащего компании Viking Cruises.
"После допроса 64-летний Юрий Ц., житель Одессы, был задержан, мы запросили ордер на его арест", - цитирует заявление полиции агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что в Будапеште после столкновения с круизным судном Sigyn опрокинулся и затонул катер, на борту находились 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа. В результате ЧП погибли семь человек, еще 21 числятся пропавшими без вести.
По данным агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы.
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