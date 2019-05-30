Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.
По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.
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"Реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между исламской республикой и Соединенными Штатами и их арабскими союзниками", — отмечается в публикации.
Официального подтверждения этой информации нет.
С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может применяться для уничтожения авиации наземных объектов, крылатых и баллистических ракет.
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Россия поставляет комплексы в Китай, недавно были заключены контракты с Турцией и Индией, что вызвало недовольство Вашингтона.
Вопрос о закупке С-400 обсуждали также Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия.
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