Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400, Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

По данным агентства, в Москве считают, что сделка может привести к росту напряженности в ближневосточном регионе.

"Реакция России на запрос Ирана отражает тонкий баланс сил в Персидском заливе, где назревает конфликт между исламской республикой и Соединенными Штатами и их арабскими союзниками", — отмечается в публикации.

Официального подтверждения этой информации нет.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может применяться для уничтожения авиации наземных объектов, крылатых и баллистических ракет.

Россия поставляет комплексы в Китай, недавно были заключены контракты с Турцией и Индией, что вызвало недовольство Вашингтона.