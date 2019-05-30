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РИА Новости

Шесть человек погибли в результате серии взрывов на севере Ирака

Вчера, 23:23
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КАИР, 30 мая - РИА Новости. Шесть человек погибли, 12 получили ранения в результате серии взрывов в иракском Киркуке в четверг вечером, сообщает курдский телеканал Rudaw.
По данным телеканала, в разных частях города были подорваны начиненные взрывчаткой автомобили и самодельные взрывные устройства.
Как в свою очередь сообщает телеканал Sky News Arabia, в результате терактов пострадали сотрудники иракских служб безопасности.
Ранее иракские службы безопасности неоднократно заявляли о задержании и ликвидации в Киркуке членов террористической группировки "Исламское государство"*, готовивших нападения в этой провинции.
* Запрещенная в России террористическая организация
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