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РИА Новости

На российско-китайской конференции рассказали о проекте SputnikPro

Вчера, 23:07
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik в лице китайских средств массовой информации нашло понимающих, активных и ответственных партнеров. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, выступая в четверг Москве на 5-й международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он, в частности, сообщил, что в апреле в Пекинском государственном университете состоялся первый в КНР очный модуль образовательного проекта SputnikPro. Таким образом, Sputnik стал первым российским СМИ, которое провело лекции в ПГУ. "Наше приглашение к диалогу в адрес мейнстримовых медиа в рамках, например, проекта SputnikPro, чаще всего остается неотвеченным или незамеченным. Чего нельзя сказать о китайских коллегах, которые, несмотря на процветающий образ закрытости, на практике оказываются одними из самых открытых к диалогу и практическому взаимодействию. Мы очень многому учимся друг у друга", – подчеркнул Василий Пушков.
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5-я международная конференция "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" проходила в Москве 29-30 мая. Ее организаторами выступил Российский совет по международным отношениям и Китайская академия общественных наук. Форум состоялся в преддверии визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина. Sputnik являлся информационным партнером конференции.
Sputnik (sputniknews.com) — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 95 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в социальной сети "Вэйбо" превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".
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