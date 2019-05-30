На российско-китайской конференции рассказали о проекте SputnikPro

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik в лице китайских средств массовой информации нашло понимающих, активных и ответственных партнеров. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков, выступая в четверг Москве на 5-й международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Он, в частности, сообщил, что в апреле в Пекинском государственном университете состоялся первый в КНР очный модуль образовательного проекта SputnikPro. Таким образом, Sputnik стал первым российским СМИ, которое провело лекции в ПГУ. "Наше приглашение к диалогу в адрес мейнстримовых медиа в рамках, например, проекта SputnikPro, чаще всего остается неотвеченным или незамеченным. Чего нельзя сказать о китайских коллегах, которые, несмотря на процветающий образ закрытости, на практике оказываются одними из самых открытых к диалогу и практическому взаимодействию. Мы очень многому учимся друг у друга", – подчеркнул Василий Пушков.
5-я международная конференция "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" проходила в Москве 29-30 мая. Ее организаторами выступил Российский совет по международным отношениям и Китайская академия общественных наук. Форум состоялся в преддверии визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина. Sputnik являлся информационным партнером конференции.
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