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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции, города Хама и Алеппо

Вчера, 22:10
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© РИА НовостиПоследствия обстрела жилого района города Алеппо
Последствия обстрела жилого района города Алеппо
© РИА Новости
Последствия обстрела жилого района города Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Населенные пункты двух сирийских провинций, а также города Хама и Алеппо подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге в четверг руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
По его словам, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.
Пригород Дамаска Дума
Вчера, 11:30
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа (трижды), Бшарфа, Ройсет-Рушу, Наххшеба, Кульджок, Кинсибба Эль-Харука и Ройс- Услейман провинции Латакия юго-западной окраины и района научно-исследовательского центра в городе Алеппо, города Хама, населенных пунктов Скальбия и Шатха-Эт- Тахта провинции Хама", - сказал он.
Купчишин отметил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада власти страны продолжают работу по амнистированию уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. "По состоянию на 30 мая 2019 года амнистировано 58029 человек", - сказал он.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирия
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