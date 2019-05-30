Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции, города Хама и Алеппо

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Населенные пункты двух сирийских провинций, а также города Хама и Алеппо подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге в четверг руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа (трижды), Бшарфа, Ройсет-Рушу, Наххшеба, Кульджок, Кинсибба Эль-Харука и Ройс- Услейман провинции Латакия юго-западной окраины и района научно-исследовательского центра в городе Алеппо, города Хама, населенных пунктов Скальбия и Шатха-Эт- Тахта провинции Хама", - сказал он.