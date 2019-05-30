Белый дом заявил, что не готовится к встрече Путина и Трампа во Франции

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Белый дом не знает о том, планируется ли приглашать Россию на мероприятия к 75-летию высадки в Нормандии во Франции и не готовится к какой-либо встрече президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в рамках этих мероприятий, заявила высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы не знаем о каком-либо приглашении, которое бы направляла французская сторона, я бы просила вас обратиться к ним", - сказала представитель администрации, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе телефонного брифинга.

"Мы не ведем подготовки к каким-либо встречам между президентами (США и РФ - ред.) в Нормандии", - добавила она.

Трамп при этом планирует провести двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, уточнила представитель администрации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль пока не получал приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии.