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РИА Новости

Белый дом заявил, что не готовится к встрече Путина и Трампа во Франции

Вчера, 22:07
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Белый дом не знает о том, планируется ли приглашать Россию на мероприятия к 75-летию высадки в Нормандии во Франции и не готовится к какой-либо встрече президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в рамках этих мероприятий, заявила высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы не знаем о каком-либо приглашении, которое бы направляла французская сторона, я бы просила вас обратиться к ним", - сказала представитель администрации, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе телефонного брифинга.
"Мы не ведем подготовки к каким-либо встречам между президентами (США и РФ - ред.) в Нормандии", - добавила она.
Трамп при этом планирует провести двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, уточнила представитель администрации.
Президент РФ Владимир Путин
12 апреля, 13:54
Путин не планирует ехать на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль пока не получал приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии.
Пять лет назад президент РФ Владимир Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников, в рамках этих мероприятий он провел две беседы с президентом США, этот пост тогда занимал Барак Обама.
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Дональд ТрампВладимир ПутинФранцияРоссияСШАВ мире
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