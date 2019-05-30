Зеленский поругался с журналисткой телеканала "Прямой"

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область на шахту Лесная, где накануне в среду погибли два горняка, вступил в словесную перепалку с журналистами телеканала " Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область на шахту Лесная, где накануне в среду погибли два горняка, вступил в словесную перепалку с журналистами телеканала " Прямой ".

Согласно видеозаписи, опубликованной на странице "Евромайдан" в Facebook, Зеленский общался с шахтерами, те жаловались ему на проблемы с зарплатами и в отрасли в целом. Журналистка "Прямого" обратила внимание президента на то, что матери погибших горняков ожидали главу государства весь день.

"Я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, "Прямой" канал, мы с вами пообещаем, и вместе с вами... 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас", - заявил в ответ на замечание журналистки Зеленский.

Сотрудница телеканала заявила, что готова поделиться своей заплатой, после чего спор завершился.

"Я обещаю, если будет вопрос по поводу квартиры у одной из семей, - потому что у них даже нет своего угла, где жить - то я лично помогу в ближайшее время", - отметил Зеленский во время комментария по итогам встречи с шахтерами .