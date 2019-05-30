Медведев прибыл в Ашхабад на заседание Совета глав правительств СНГ

АШХАБАД, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ашхабад, где в пятницу примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ).

В четверг Медведев принял участие в первом заседании совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств, которое состоялась в Ургенче, центре Хорезмской области на северо-западе Узбекистана. Он также встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и провел переговоры с премьер-министром Абдуллой Ариповым.