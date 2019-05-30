Дюмин рассказал о путях улучшения демографии в Тульской области

ТУЛА, 30 мая - РИА Новости. Для улучшения демографической ситуации в стране необходимо сформировать у молодежи установку на создание семьи и рождение детей, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По его словам, Тульская область – один из самых возрастных регионов в России, а причины этого следует искать в исторически сложившихся изменениях структуры населения и отголосках резкого спада рождаемости в 90-х годах.

"Именно поэтому сегодня нам требуются гораздо большие усилия для преодоления демографических проблем, и мы активно включились во все пилотные проекты федеральных министерств. К примеру, по линии здравоохранения – это создание центров общественного здоровья. По линии социального обслуживания – внедрение системы долговременного ухода и создание новой модели центров занятости", - сказал Дюмин в четверг на совещании по реализации национального проекта "Демография". которое состоялось в правительстве Тульской области под председательством полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.

Глава региона отметил, что область включилась в реализацию экономических проектов, благодаря которым открываются новые предприятия, создаются высокопроизводительные рабочие места, привлекаются инвестиции. На протяжении нескольких лет Тульская область находится в пятерке лидеров по бизнес-климату.

"Для нас важно, чтобы демографический потенциал региона был не просто сохранен, а увеличен", - заявил губернатор, отметив, что решение проблем демографии в Тульской области требует серьезных подходов.