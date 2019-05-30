Дюмин рассказал о путях улучшения демографии в Тульской области

ТУЛА, 30 мая - РИА Новости. Для улучшения демографической ситуации в стране необходимо сформировать у молодежи установку на создание семьи и рождение детей, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
По его словам, Тульская область – один из самых возрастных регионов в России, а причины этого следует искать в исторически сложившихся изменениях структуры населения и отголосках резкого спада рождаемости в 90-х годах.
"Именно поэтому сегодня нам требуются гораздо большие усилия для преодоления демографических проблем, и мы активно включились во все пилотные проекты федеральных министерств. К примеру, по линии здравоохранения – это создание центров общественного здоровья. По линии социального обслуживания – внедрение системы долговременного ухода и создание новой модели центров занятости", - сказал Дюмин в четверг на совещании по реализации национального проекта "Демография". которое состоялось в правительстве Тульской области под председательством полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
Глава региона отметил, что область включилась в реализацию экономических проектов, благодаря которым открываются новые предприятия, создаются высокопроизводительные рабочие места, привлекаются инвестиции. На протяжении нескольких лет Тульская область находится в пятерке лидеров по бизнес-климату.
"Для нас важно, чтобы демографический потенциал региона был не просто сохранен, а увеличен", - заявил губернатор, отметив, что решение проблем демографии в Тульской области требует серьезных подходов.
"Сегодня мы, исходя из своих возможностей, вводим новые меры социальной поддержки семей с детьми, открываем учреждения нового типа в здравоохранении, образовании, социальном обслуживании. Создаем комфортное городское пространство. Но самое сложное, что еще предстоит сделать всем нам вместе – сформировать у нашей молодежи установку на создание семьи и рождение детей. Это большая комплексная задача, и в ее решении мы также рассчитываем на поддержку общественности и федерального центра", - резюмировал губернатор.