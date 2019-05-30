Франция и Германия поддержали приверженность Зеленского Минским соглашениям

ПАРИЖ, 30 мая – РИА Новости. Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас приветствовали приверженность президента Украины Владимира Зеленского минским договоренностям и нормандскому формату для урегулирования на востоке Украины.

"Мы рады были встретиться сегодня с президентом Зеленским в Киеве во время нашего первого совместного визита, который позволил подтвердить поддержку со стороны Франции и Германии Украине в период больших вызовов для страны. В частности, мы выразили нашу глубокую приверженность продолжению процесса реформ, в то время как граждане Украины продолжают выражать большие надежды в этой области", - говорится в заявлении глав МИД двух стран.

Франция и Германия остаются полностью мобилизованными для того, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины и восстановить территориальную целость этой страны на всех ее территориях, отмечается в заявлении.

"Мы приветствуем, что президент Зеленский вновь подтвердил приоритет на восстановление мира, а также приверженность минским договоренностям и в рамках нормандского формата для достижения урегулирования на основе переговоров с Россией", - сообщается в коммюнике.

"Мы уведомили президента Зеленского о нашем желании придать новый импульс переговорам спустя пять лет после начала конфликта, который привел к гибели более 13 тысяч человек и жертвой которого продолжает оставаться гражданское население", - отмечается в документе.

Также на встрече глав МИД Франции и Германии с украинским лидером был затронут вопрос с инцидентом в Керченском проливе, "который показал, что риск дестабилизации по-прежнему значительный", говорится в коммюнике. Министры иностранных дел двух стран сообщают, что встретились с семьями задержанных моряков, чтобы выразить им свою поддержку.

"Франция и Германия будут и впредь требовать безоговорочного освобождения всего экипажа, как они это делали в течение нескольких месяцев, и как того требовал Международный морской трибунал 25 мая", - говорится в коммюнике.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.