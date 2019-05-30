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РИА Новости

Турция намерена продолжать деятельность в Восточном Средиземноморье

Вчера, 21:27
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Турция подтверждает решимость защищать интересы турецкой общины на Кипре и продолжать свою экономическую деятельность в Восточном Средиземноморье, говорится в заявлении по итогам заседания Совета нацбезопасности страны, прошедшего под председательством турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
"Были обсуждены события на Кипре и соседнем регионе. Была подтверждена решимость защищать интересы и права турецкого сообщества на Кипре. На заседании призвали избегать провокаций и безответственных заявлений, подчеркнув, что Турция будет продолжать деятельность в Восточном Средиземноморье в рамках международного права и не позволит никому действовать в стиле "все решено, вопрос закрыт", - говорится в заявлении.
Отмечается, что на заседании были также обсуждены операция "Лапа" ВС Турции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и осуждены теракты против мусульман в Новой Зеландии и против христиан на Шри-Ланке.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
6 мая, 02:44
США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.
Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.
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