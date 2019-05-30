Турция намерена продолжать деятельность в Восточном Средиземноморье

АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Турция подтверждает решимость защищать интересы турецкой общины на Кипре и продолжать свою экономическую деятельность в Восточном Средиземноморье, говорится в заявлении по итогам заседания Совета нацбезопасности страны, прошедшего под председательством турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

"Были обсуждены события на Кипре и соседнем регионе. Была подтверждена решимость защищать интересы и права турецкого сообщества на Кипре. На заседании призвали избегать провокаций и безответственных заявлений, подчеркнув, что Турция будет продолжать деятельность в Восточном Средиземноморье в рамках международного права и не позволит никому действовать в стиле "все решено, вопрос закрыт", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на заседании были также обсуждены операция "Лапа" ВС Турции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и осуждены теракты против мусульман в Новой Зеландии и против христиан на Шри-Ланке.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.