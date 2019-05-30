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РИА Новости

Ракета "Протон" вывела блок "Бриз" на суборбитальную траекторию

Вчера, 21:11
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© Фото : РоскосмосРакета "Протон-М"
Ракета Протон-М
© Фото : Роскосмос
Ракета "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М" с самым мощным российским спутником связи "Ямал-601" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", стартовавшей в четверг с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
В 2019 году Россия осуществила семь космических пусков: четыре - с космодрома Байконур, два - с космодрома Куру (Французская Гвиана) и один - с космодрома Плесецк. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил президенту России о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет.
Ракета "Протон-М" вывела блок "Бриз-М" со спутником "Ямал-601" на суборбитальную траекторию. Согласно информации на сайте Роскосмоса, дальнейшее выведение космического аппарата на целевую орбиту будет осуществляться за счет пяти включений двигателя "Бриза-М". Отделение спутника от разгонного блока ожидается 31 мая в 05.55 мск, через 9 часов 13 минут после старта.
Ракета Протон-М
28 мая, 09:05
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Ранее компания "Газпром космические системы" сообщила, что "Ямал-601" является самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202" для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России и на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне.
Всего с 1965 года по настоящее время было осуществлено 419 пусков ракет типа "Протон", в том числе 105 "Протонов-М". В 2019 году планируется провести еще пять пусков "Протонов". Следующий старт запланирован на 21 июня с российско-немецкой космической обсерваторией "Спектр-РГ".
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