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Посольство России в Лондоне прокомментировало публикации о ситуации в Сирии

Вчера, 20:59
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Официальный Лондон вовлекает британские СМИ в раскрутку фейковых историй об авиаударах России по гражданским объектам в сирийском Идлибе, заявили в посольстве РФ в Великобритании, комментируя публикации Guardian и Financial Times.
Согласно данным британских СМИ, РФ наносит авиаудары по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры в сирийской провинции Идлиб. По словам представителя российского дипведомства, данная информация не соответствует действительности.
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"Достижение узкокорыстных геополитических целей за счет раскручивания фейковых историй с вовлечением в них гражданского населения Сирии стало традиционной "формулой успеха" у западных коллег. Прискорбно, что в наблюдаемую нами кампанию по дезинформации так легко вовлекаются британские журналисты, слепо доверяющие откровенным спекуляциям на эту тему. Все это лишь искусственно обостряет ситуацию в Сирии и не способствует делу обеспечения стратегической стабильности в стране, что ставит под угрозу, как справедливо замечают британские журналисты, и без того "хрупкий мир", - заявили в посольстве.
Российская сторона напомнила, что удары вооруженных сил Сирии и ВКС России "наносятся исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов и имеют ограниченный характер".
"При этом российская сторона остается приверженной полному выполнению соответствующих российско-турецких договоренностей по Идлибу, включая меморандум от 17 сентября 2018 года", - подчеркнули в российском дипведомстве.
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