Посольство России в Лондоне прокомментировало публикации о ситуации в Сирии

"Достижение узкокорыстных геополитических целей за счет раскручивания фейковых историй с вовлечением в них гражданского населения Сирии стало традиционной "формулой успеха" у западных коллег. Прискорбно, что в наблюдаемую нами кампанию по дезинформации так легко вовлекаются британские журналисты, слепо доверяющие откровенным спекуляциям на эту тему. Все это лишь искусственно обостряет ситуацию в Сирии и не способствует делу обеспечения стратегической стабильности в стране, что ставит под угрозу, как справедливо замечают британские журналисты, и без того "хрупкий мир", - заявили в посольстве.