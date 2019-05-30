Мнение жителей Подмосковья учтут при благоустройстве парков

В Подмосковье благоустроят 17 парков и 50 общественных территорий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"

По словам главы Московской области, больше всего жителей региона интересует организация новых скверов и парков.

"Если раньше мы просто говорили об освещении, видеонаблюдении и удобных дорожках, то сейчас люди просят какие-то дополнительные опции, которые позволяют комфортно и безопасно отдохнуть в разных парках. У нас в этом году большая программа по реконструкции и открытию новых парков. Мы этим очень серьезно занимаемся, большие ресурсы направили. Главная задача глав муниципалитетов — своевременно информировать, что и как будет меняться", — отметил Андрей Воробьев.

Так, жители Красногорска попросили установить туалет, дополнительные мусорные урны и скамейки в Губайловском парке.

"Практически во всех городах мы делаем следующий шаг, и наша задача — максимально опираться на мнение жителей: что они хотят, какие дополнительные элементы мы поставим, — для нас это принципиально важно", — добавил губернатор.

Скоро ожидается открытие парка в Воскресенске. Там уже заканчиваются конкурсные процедуры, а после середины июля начнется обустройство трех прудов. В Дубне появится парк площадью почти 20 гектаров. Проект создавали при активном участии местных жителей.

"В целом в рамках программы у нас большие планы, уже на шести объектах в ближайшее время выходят на работу. Так, у нас более 50 общественных пространств, благоустройство 17 парков запланировано в этом году. Это дополнительные велодорожки, туалеты, площадки для выгула собак – то, что просят жители", — пояснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Также продолжаются работы по благоустройству набережной озера Сенеж в Солнечногорске. В прошлом году закончили первый этап работ.

"Мы все это хотим соединить с благоустройством парка, с Министерством благоустройства согласовали и надеемся, что, все воссоединив, [мы сможем создать] очень хороший очаг проведения досуга на территории Сенежа. 15 июня будем проводить фестиваль пляжный — и новый пляж, конечно, привлечет много людей. К нам очень много приезжают москвичей, я думаю, что мы создадим все условия, чтобы люди отдыхали комфортно. Второй этап благоустройства мы хотим завершить в августе", — отметил глава муниципалитета Владимир Слепцов.

Егорьевск в этом году отмечает 240 лет со дня основания. Глава муниципалитета Александр Гречищев отметил, что главным подарком для жителей стала реконструкция центра города.

"Не просто поменяли освещение, вернули исторические фонари, отремонтировали тротуары, фактически мы создали новую общественную зону в центре города — на площади порядка 1,5 гектара. Раньше там было автомобильное движение. Сейчас эта площадь популярна у жителей", — отметил он.

Все новшества проходили общественные слушания. Желание создать пешеходную зону выразили именно местные жители.