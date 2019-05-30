Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T20:56Z
https://ria.ru/20190530/1555127318.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155481/97/1554819725_0:20:3068:1746_1036x0_80_0_0_a0152d9ae9b48db4c4df75c87fa7d7a8.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Мнение жителей Подмосковья учтут при благоустройстве парков

Вчера, 20:56
219
© РИА Новости / Владимир ПесняГорожане отдыхают в ландшафтном парке на ВДНХ
Горожане отдыхают в ландшафтном парке на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Песня
В парках появятся велодорожки, туалеты и площадки для выгула собак.
В Подмосковье благоустроят 17 парков и 50 общественных территорий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
По словам главы Московской области, больше всего жителей региона интересует организация новых скверов и парков.
"Если раньше мы просто говорили об освещении, видеонаблюдении и удобных дорожках, то сейчас люди просят какие-то дополнительные опции, которые позволяют комфортно и безопасно отдохнуть в разных парках. У нас в этом году большая программа по реконструкции и открытию новых парков. Мы этим очень серьезно занимаемся, большие ресурсы направили. Главная задача глав муниципалитетов — своевременно информировать, что и как будет меняться", — отметил Андрей Воробьев.
Так, жители Красногорска попросили установить туалет, дополнительные мусорные урны и скамейки в Губайловском парке.
"Практически во всех городах мы делаем следующий шаг, и наша задача — максимально опираться на мнение жителей: что они хотят, какие дополнительные элементы мы поставим, — для нас это принципиально важно", — добавил губернатор.
Скоро ожидается открытие парка в Воскресенске. Там уже заканчиваются конкурсные процедуры, а после середины июля начнется обустройство трех прудов. В Дубне появится парк площадью почти 20 гектаров. Проект создавали при активном участии местных жителей.
"В целом в рамках программы у нас большие планы, уже на шести объектах в ближайшее время выходят на работу. Так, у нас более 50 общественных пространств, благоустройство 17 парков запланировано в этом году. Это дополнительные велодорожки, туалеты, площадки для выгула собак – то, что просят жители", — пояснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Также продолжаются работы по благоустройству набережной озера Сенеж в Солнечногорске. В прошлом году закончили первый этап работ.
"Мы все это хотим соединить с благоустройством парка, с Министерством благоустройства согласовали и надеемся, что, все воссоединив, [мы сможем создать] очень хороший очаг проведения досуга на территории Сенежа. 15 июня будем проводить фестиваль пляжный — и новый пляж, конечно, привлечет много людей. К нам очень много приезжают москвичей, я думаю, что мы создадим все условия, чтобы люди отдыхали комфортно. Второй этап благоустройства мы хотим завершить в августе", — отметил глава муниципалитета Владимир Слепцов.
Егорьевск в этом году отмечает 240 лет со дня основания. Глава муниципалитета Александр Гречищев отметил, что главным подарком для жителей стала реконструкция центра города.
"Не просто поменяли освещение, вернули исторические фонари, отремонтировали тротуары, фактически мы создали новую общественную зону в центре города — на площади порядка 1,5 гектара. Раньше там было автомобильное движение. Сейчас эта площадь популярна у жителей", — отметил он.
Все новшества проходили общественные слушания. Желание создать пешеходную зону выразили именно местные жители.
"Ко Дню города мы закончили первый этап благоустройства центрального парка — 23 гектара территории, — который, можно сказать, возродился. Мы там открыли велодорожки, прокат велосипедов и также запустили цветозвуковой фонтан. Все обсуждаем с населением", – пояснил Александр Гречищев.
200011
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяБлагоустройствоАндрей ВоробьевМосковская область
Рекомендуем
Детская игровая площадка на 3-ей улице Марьиной рощи рядом с домами 17 и 19 в Москве
Андрей Воробьев: в Подмосковье в 2019 году установят 250 игровых площадок
РИА
Новости
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России в Лондоне прокомментировало публикации о ситуации в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Строительство ЖК Лайково
В 2019 году обманутым дольщикам выдадут 19,5 тысячи ключей
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк
Минобороны проведет два пуска ракет "Сармат"
Ракета Протон-М
Ракета "Протон" вывела блок "Бриз" на суборбитальную траекторию
Ребенок с фигуркой семьи в руках
Открылась первая православная школа родителей для усыновления больных детей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган договорились о встрече на полях саммита G20 в Японии
Вид на Гурзуф
Крым намерен инициировать вопрос отмены западных санкций в Европейском суде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев и Туск посетят мемориальный комплекс жертвам репрессий в Казахстане
Сотрудник ГУП Мосводосток
"Мосводосток" перевел более 1200 сотрудников на усиленный режим работы
Турция намерена продолжать деятельность в Восточном Средиземноморье
Роскосмос: решение Пентагона разрушает отношения между Россией и США
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский возглавил СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния