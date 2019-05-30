Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T20:50Z
https://ria.ru/20190530/1555127259.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155500/46/1555004647_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_49681312c59ce7b2dcdfd8dcb1a390e6.jpg
РИА Новости

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Вчера, 20:50
2966
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
"Это был невероятно хороший разговор. Вместе с Ле Дрианом мы обсуждали, как мы можем оживить минский процесс. Люди на востоке Украины заслуживают мира", - сообщает МИД ФРГ.
Ранее в Киеве прошла встреча президента Украины с министрами иностранных дел Германии и Франции. Как сообщил МИД ФРГ, в повестке визита министра Маас также встреча с родственниками моряков, задержанных российской пограничной службой в прошлом году в Керченском проливе.
Двадцать пятого ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
29 мая, 14:09
МИД Германии назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите рубежей страны.
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России 25 мая освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. При этом в решении отмечается, что трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздержаться от возбуждения новых дел. После решения трибунала российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.
Акция в Киеве против коррупции в оборонной промышленности
Вчера, 08:00
"Будет висеть на дереве". Стоит ли Зеленскому бояться украинских радикалов
3191008
Обсудить 1
Хайко МаасЖан-Ив Ле ДрианМИД ГерманииВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Франция и Германия поддержали приверженность Зеленского Минским соглашениям
Золотые слитки
Украина распродает золотой запас
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" ответил США на запрет использования российских ракет
Больное сердце
Назван опасный для сердца напиток
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
"Слуга народа" может опоздать с регистрацией на выборы, сообщили СМИ
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк
Минобороны проведет два пуска ракет "Сармат"
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Белый дом заявил, что не готовится к встрече Путина и Трампа во Франции
Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке
МИД Германии назвал условие, при котором возможен мир на Украине
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Михаил Галустян
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский возглавил СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния