Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

"Это был невероятно хороший разговор. Вместе с Ле Дрианом мы обсуждали, как мы можем оживить минский процесс. Люди на востоке Украины заслуживают мира", - сообщает МИД ФРГ.

FM @HeikoMaas after the meeting with #Selensky: This was a remarkably good conversation. We consulted together with @JY_LeDrian how to revive the Minsk process. People in eastern Ukraine deserve peace. pic.twitter.com/ULkzAD0Fgi — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 30 мая 2019 г.

Ранее в Киеве прошла встреча президента Украины с министрами иностранных дел Германии и Франции. Как сообщил МИД ФРГ, в повестке визита министра Маас также встреча с родственниками моряков, задержанных российской пограничной службой в прошлом году в Керченском проливе.

Двадцать пятого ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите рубежей страны.