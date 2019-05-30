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РИА Новости

Минобороны проведет два пуска ракет "Сармат"

Вчера, 20:37
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобороны в 2019-2021 годах намерено провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", три пуска ракетных комплексов "Ярс" и четырех РС-12М "Тополь", следует из закупочных материалов оборонного ведомства.
Согласно документам, проводится тендер на страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при четырех запусках МБР РС-12М ("Тополь"), трех МБР РС-24 ("Ярс") и двух МБР РС-28 ("Сармат").
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"Министерство обороны Российской Федерации… извещает о проведении закрытого конкурса на закупку услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при осуществлении космической деятельности для нужд Минобороны России в 2019-2021 годах", - говорится в материалах.
МБР "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.
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Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Вред здоровью , имущества , чьего это ???? Кто то пострадает из за запуска этих ракет ?
30 мая, 21:58
A1Alenka 1992
0020012
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