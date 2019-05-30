Минобороны проведет два пуска ракет "Сармат"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минобороны в 2019-2021 годах намерено провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", три пуска ракетных комплексов "Ярс" и четырех РС-12М "Тополь", следует из закупочных материалов оборонного ведомства.

Согласно документам, проводится тендер на страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при четырех запусках МБР РС-12М ("Тополь"), трех МБР РС-24 ("Ярс") и двух МБР РС-28 ("Сармат").

"Министерство обороны Российской Федерации… извещает о проведении закрытого конкурса на закупку услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при осуществлении космической деятельности для нужд Минобороны России в 2019-2021 годах", - говорится в материалах.