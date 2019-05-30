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РИА Новости

Украина распродает золотой запас

Вчера, 20:16
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что в мае 2019 года золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 миллиарда долларов — с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает UBR.ua.
По информации издания, это связано с большими выплатами по госдолгу. В этом месяце они составили около двух миллиардов долларов.
По словам Смолия, до конца года Киев должен выплатить пять миллиардов долларов внешнего и внутреннего долга.
Украинские власти надеются, что МВФ выделит еще два миллиарда долларов для сбалансирования платежей. В свою очередь, в фонде отметили, что следующий транш будет перечислен только после избрания новой Верховной рады и формирования правительства.
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Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
По словам депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергея Левочкина, выплаты на погашение и обслуживание госдолга Украины в этом году составят почти 40 процентов от государственного бюджета. Он подчеркнул, что лишь ускорение роста экономики поможет реально увеличить доходную часть бюджета.
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