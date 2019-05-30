Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T02:30Z
https://ria.ru/20190530/1555126882.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152435/01/1524350166_0:0:1921:1081_1036x0_80_0_0_e9ad283c9023dad74fd2997805a65a97.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" ответил США на запрет использования российских ракет

Вчера, 20:08
56856
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

"Считаем это очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", — заявили в "Роскосмосе".

Вывоз ракеты Протон-М
Вчера, 14:27
Госкомиссия дала добро на первый в 2019 году пуск "Протона"
Отмечается, что запрет Пентагона лишает американских производителей возможности работать с Россией и разрушает двусторонние отношения. Кроме того, это может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе.
Ранее Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
9 августа 2018, 16:16
Сказку сделать былью. Пентагон готовится к "Звездным войнам"На этой планете почти закончились места, где не воевали американские солдаты и их союзники. Пора перемещаться в космос. В Минобороны США уже готовятся.
11122581227221
Обсудить 167
Министерство обороны СШАРоскосмосРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ох как ноет наш роскосмос, ой как ноет! Ребята, вам не стыдно хоть чуточку?! Сша уже 10 лет как открыто плюет нам в лицо и делает что хочет и с кем хочет, сша наш злейший враг, а вы ноете и воете по нем?!? Я понимаю, баблишко хочется, но не все деньги, есть вещи поважнее и подороже доллара!!!
30 мая, 20:18
Gabriel Izgesiaz
280221439
когда же мы научимся быть невозмутимыми с хамами? Все время какие то потуги жалобы на не честность. Нужно радоваться и делать свои дела без оглядки.
30 мая, 20:13
Руслан Мурадов
24732008
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Золотые слитки
Украина распродает золотой запас
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
В Балтийское море вошел американский командный корабль
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
15:00В ЛНР обвинили ВСУ в 17 нарушениях перемирия за неделю
14:58Экс-консул Эквадора согласился со спецдокладчиком ООН по делу Ассанжа
14:58Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
14:58Замглавы СБ Украины Кононенко подал в отставку
14:56Полиция получила 14 сообщений о нарушениях, связанных с выборами в Раду
Лента новостейМолния