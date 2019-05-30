"Роскосмос" ответил США на запрет использования российских ракет

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"Считаем это очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", — заявили в "Роскосмосе".
Отмечается, что запрет Пентагона лишает американских производителей возможности работать с Россией и разрушает двусторонние отношения. Кроме того, это может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе.
Ранее Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.