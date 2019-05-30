В Забайкалье арестовали главу крупнейшего горнодобывающего предприятия

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Гендиректор крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия Александр Глотов, обвиняемый во взяточничестве, взят под стражу, сообщается на сайте СУСК по региону.

Ранее забайкальская полиция сообщала, что задержанный подозревается в получении взяток на восемь миллионов рублей за обещание устроить победу бизнесмену в тендере.

По данным следователей СК, депутат Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края VI созыва Орхан Пашаев, который является руководителем одного из местных предприятий, дал взятку гендиректору ПАО "ППГХО" Глотову в размере 500 тысяч рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников ППГХО.

"Обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки в крупном размере", предъявлено генеральному директору ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского" Александру Глотову. Помимо этого, обвинение в даче взятки в крупном размере предъявлено… Орхану Пашаеву", - говорится в сообщении.