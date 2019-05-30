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РИА Новости

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за I квартал вырос до 15,7 млрд рублей

Вчера, 20:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2019 года вырос на 51,2% в годовом выражении и составил 15,75 миллиарда рублей, сообщила компания.
Показатель EBITDA составил 21,33 миллиарда рублей, увеличившись на 21,2%. Выручка составила 138 миллиардов рублей, показав рост на 23,3%.
Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 113,4 миллиарда рублей, что связано с ростом пассажиропотока. На динамику показателя оказало влияние увеличение доходных ставок как на внутренних, так и на международных линиях.
Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 1,3%, до 5,58 миллиарда рублей. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 10,5%, до 4,17 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 3,7%. Прочая выручка выросла 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,61 миллиарда рублей, что, в том числе, обусловлено ростом доходов по соглашениям с авиакомпаниями, номинированных в иностранных валютах, и ростом доходов по программам премирования пассажиров.
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Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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