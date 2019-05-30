Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за I квартал вырос до 15,7 млрд рублей

Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 113,4 миллиарда рублей, что связано с ростом пассажиропотока. На динамику показателя оказало влияние увеличение доходных ставок как на внутренних, так и на международных линиях.

Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 1,3%, до 5,58 миллиарда рублей. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 10,5%, до 4,17 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 3,7%. Прочая выручка выросла 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,61 миллиарда рублей, что, в том числе, обусловлено ростом доходов по соглашениям с авиакомпаниями, номинированных в иностранных валютах, и ростом доходов по программам премирования пассажиров.