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РИА Новости

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Вчера, 20:02
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ВОРОНЕЖ, 30 мая — РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
"В декабре 2016 года два следственно-арестованных, содержащихся в СИЗО № 1 в Калуге, находились в камере в состоянии наркотического опьянения. В ходе конфликта 31-летний осужденный, привлекавшийся на тот момент к уголовной ответственности за мошенничество, избил сокамерника и произвел его утопление в тазу", — говорится в сообщении.
В отношении 31-летнего жителя Петербурга было возбуждено дело по статье "Убийство". "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — информирует следствие.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Калужской области Лилия Мошкова, суд усмотрел в действиях ранее не раз судимого мужчины особо опасный рецидив. По словам Мошковой, потерпевший проходил по делу о наркотиках. Следствие полагает, что причиной конфликта могли стать именно наркотики.
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