"Роскосмос" завершил работу российского космического телескопа "Спектр-Р"

Ранее сообщалось, что с 10 января "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), запущенный в июле 2011 года и проработавший семь с половиной лет вместо трех гарантированных разработчиком спутника (НПО имени Лавочкина), перестал принимать команды с Земли. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, на спутнике отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства, что не позволяет ему принимать команды. Все предпринятые к настоящему времени попытки восстановить связь со "Спектром-Р" закончились неудачей.