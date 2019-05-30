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РИА Новости

"Роскосмос" завершил работу российского космического телескопа "Спектр-Р"

Вчера, 19:59
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкУченые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией "Спектр-Р"
Ученые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р
© РИА Новости / Олег Урусов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Роскосмос" принял решение завершить эксплуатацию российской космической астрофизической обсерватории "Спектр-Р", сообщила в четверг госкорпорация.
"Состоялось заседание государственной комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата "Спектр-Р". Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект "Спектр-Р", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Ранее сообщалось, что с 10 января "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), запущенный в июле 2011 года и проработавший семь с половиной лет вместо трех гарантированных разработчиком спутника (НПО имени Лавочкина), перестал принимать команды с Земли. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, на спутнике отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства, что не позволяет ему принимать команды. Все предпринятые к настоящему времени попытки восстановить связь со "Спектром-Р" закончились неудачей.
Позднее глава РАН Александр Сергеев на заседании совета РАН по космосу объявил, что научная миссия аппарата завершена. После этого научный руководитель проекта Юрий Ковалев сообщал, что попытки установить связь с аппаратом будут продолжаться до мая-июня 2019 года.
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