Татьяна Валовая стала главой отделения ООН в Женеве

ООН, 30 мая - РИА Новости. Российский дипломат Татьяна Валовая назначена главой офиса ООН в Женеве, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

"Генсек ООН объявил сегодня о назначении Татьяны Валовой из Российской Федерации генеральным директором отделения ООН в Женеве", - сообщил Хак.

Она сменит Михаэля Меллера из Дании, "которому генеральный секретарь признателен за его приверженность и самоотверженную службу организации".

По данным ООН, Валовая имеет более 35 лет "обширного опыта в журналистике, дипломатии и государственной службе".

В настоящее время она является членом коллегии и министром по вопросам интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии, исполнительного органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который отвечает за выполнение решений, соблюдение договоров ЕАЭС и управление повседневной деятельностью Союза.

Валовая начала свою карьеру в правительстве РФ в 1989 году и занимала различные должности, в том числе третьего и второго секретаря постоянного представительства Российской Федерации при Европейском Союзе в Брюсселе (1989-1994 годы), заместителя директора, а затем директора департамента международного сотрудничества Российской Федерации (1999-2012 годы). До прихода в правительство РФ работала журналистом в "Экономической газете" в Москве (1983-1989).