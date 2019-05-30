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РИА Новости

Татьяна Валовая стала главой отделения ООН в Женеве

Вчера, 19:56
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© РИА Новости / Александр НатрускинМинистр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая
Министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая
© РИА Новости / Александр Натрускин
ООН, 30 мая - РИА Новости. Российский дипломат Татьяна Валовая назначена главой офиса ООН в Женеве, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
"Генсек ООН объявил сегодня о назначении Татьяны Валовой из Российской Федерации генеральным директором отделения ООН в Женеве", - сообщил Хак.
Она сменит Михаэля Меллера из Дании, "которому генеральный секретарь признателен за его приверженность и самоотверженную службу организации".
По данным ООН, Валовая имеет более 35 лет "обширного опыта в журналистике, дипломатии и государственной службе".
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В настоящее время она является членом коллегии и министром по вопросам интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии, исполнительного органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который отвечает за выполнение решений, соблюдение договоров ЕАЭС и управление повседневной деятельностью Союза.
Валовая начала свою карьеру в правительстве РФ в 1989 году и занимала различные должности, в том числе третьего и второго секретаря постоянного представительства Российской Федерации при Европейском Союзе в Брюсселе (1989-1994 годы), заместителя директора, а затем директора департамента международного сотрудничества Российской Федерации (1999-2012 годы). До прихода в правительство РФ работала журналистом в "Экономической газете" в Москве (1983-1989).
Она окончила факультет международных экономических отношений Московского финансового института, имеет степень доктора экономических наук и доктора экономических наук Государственной финансовой академии. Валовая много писала о международных валютных отношениях, Европейской экономической интеграции и экономическом сотрудничестве с государствами-членами Содружества Независимых Государств.
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Татьяна ВаловаяООНРоссияВ мире
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